Pluto TV zeigt neue «Star Trek: Discovery»-Folgen

TV-News

Ab der kommenden Woche wird beim kostenlosen Streamingdienst Pluto TV die zweite Hälfte der vierten Staffel zu sehen sein.

Ende des vergangenen Jahres machte die Serieeine kleine Reise durch, denn sie verschwand vom Streaming-Giganten Netflix , um exklusiv bei Paramount+ ausgespielt zu werden. Der ViacomCBS-Dienst war damals im November 2021 aber noch gar nicht in Deutschland gestartet. Deswegen brachten die Verantwortlichen die Serie zum kostenlosen und hierzulande verfügbaren Dienst Pluto TV , der die ersten drei Staffeln sowie den ersten Teil der neuen vierten Runde zeigte, der sieben Folgen umfasste.Nun wurde Nachschub angekündigt. Ab dem 11. Februar kommt die zweite Hälfte der vierten Staffel von «Star Trek: Discovery» zu Pluto TV. Jeden Freitag, also einen Tag nach der Erstausstrahlung in den USA, wird um 21:00 Uhr die neueste Folge ausgestrahlt. Am Samstag und Sonntag werden die aktuellen Folgen zur gleichen Zeit wiederholt. Zuschauer des Senders Pluto TV Star Trek können wöchentlich die neuen Folgen auf Deutsch sehen, während Pluto TV Sci-Fi die Episoden in der englischsprachigen Originalfassung zeigt.In den Tagen zuvor wiederholt Pluto TV Star Trek beziehungsweise Pluto TV Sci-Fi zudem die ersten sieben Episoden. Am Montag und Mittwoch werden ab 20:00 Uhr die ersten drei Episoden auf Deutsch gezeigt und am Dienstag und Donnerstag zur gleichen Zeit Folgen vier bis sieben. Die Folgen werden zudem die ganze Nacht wiederholt. Bei Pluto TV Sci-Fi läuft zeitgleich die englische Originalfassung.In der vierten Staffel von «Star Trek: Discovery» sehen sich Captain Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery mit einer Bedrohung konfrontiert, die anders ist als alle Vorherigen. Sowohl die föderale Welt als auch die Welt außerhalb der Föderation können sich dem Einfluss nicht entziehen. Gemeinsam müssen sie sich dem Unbekannten stellen und zusammenarbeiten, um eine hoffnungsvolle Zukunft für alle zu gewährleisten. Zur Besetzung von «Star Trek: Discovery» gehören Sonequa Martin-Green (Captain Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker) und Blu del Barrio (Adira).