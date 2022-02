Start entwickelt «Crime and Punishment»

US-Fernsehen

Der junge Streamingdienst möchte eine Serienadaption an den Start bringen.

Der internationale Streamingdienst Start kündigte die Verfilmung von Fjodor Dostojewskis Romanan. Unter der Regie von Vladimir Mirzoyev wird die achtteilige Dramaserie den Protagonisten des Buches („Schuld und Sühne“), Rodion Raskolnikov, und seine Schwester Dunya begleiten.Wie das Buch folgt die Serie dem verzweifelten und verschuldeten Rodion, der von einer dunklen Macht dazu gebracht wird, einen kleinen Diebstahl in einem Supermarkt zu begehen. Von seinem Gewissen gequält, wird Rodion dazu verleitet, eine alte Frau zu ermorden, was zu lähmenden Schuldgefühlen und Paranoia führt. Während der Roman im Russland des 19. Jahrhunderts spielt, ist die Serie im heutigen St. Petersburg angesiedelt und bietet "eine neue Perspektive auf eines der philosophisch wichtigsten Werke der russischen Literatur aller Zeiten", heißt es in der Presseerklärung."Wir lieben es, mit neuen Stilen und Genretropen zu spielen, und wir freuen uns darauf, dieser kultigen IP frischen Wind zu verleihen und sie in die heutige Zeit zu übertragen", sagte Daria Bondarenko, EVP of Sales and Acquisitions bei Start, in einer Erklärung. "Wie würden diese Charaktere heute aussehen? Was beeinflusst ihre Wahl? Und schließlich, angesichts der unverständlichen Logik des Verbrechens, was würde einen gewöhnlichen St. Petersburger Studenten dazu bringen, auf die dunkle Seite zu wechseln - seine inneren Dämonen oder jemand Mächtigeres, der Teufel?"