RTL setzt auf «stern TV»-Talk und -Special

TV-News

Die Marke «stern TV» soll bei RTL weiter ausgebaut werden, dementsprechend hat der Kölner Sender bereits für den kommenden Sonntag eine neue Talk-Runde angekündigt. Außerdem geht Steffen Hallaschka im März mit einer neuen Spezial-Ausgabe auf Sendung.

Der Kölner Sender RTL sah sich vor knapp zwei Wochen gehöriger Kritik ausgesetzt, da man im-Talk vom 16. Januar nicht nur den „heißen Stuhl“ reaktivierte, sondern darauf den dem sogenannten „Querdenker“-Milieu zugehörigen Marcus Fuchs darauf Platz nehmen ließ. Statt ihn sprichwörtlich mit Fragen zu grillen, fasste ihn Moderator Nikolaus Blome eher mit Samthandschuhen an, woraufhin sich die eigentliche Produktionsfirma i&u TV via Twitter zu Wort meldete und sich von der Produktion distanzierte, für die damals RTL selbst zuständig war. Am Sonntag, 6. Februar, wagt RTL nun einen weiteren Versuch, die Marke «stern TV» weiter auszubauen und auch am Sonntag zu etablieren.Erneut laden Frauke Ludowig und Nikolaus Blome um 22:15 Uhr zum Talk. Man wolle Themen in den Fokus rücken, „die die Menschen bewegen und ihre Lebenswirklichkeit betreffen – relevant, meinungsstark und unterhaltsam zugleich“, heißt es in der Ankündigung. Mit dabei sind Schauspielerin Elena Uhlig, «Let´s Dance»-Juror Joachim Llambi und Fernsehkoch Nelson Müller sowie die weiteren Gäste Schauspieler Peter Brownbill und Jürgen Röhr, Ex-Polizist und Gründer der Selbsthilfegruppe "Schusswaffenerlebnis", der bei einem Einsatz angeschossen und danach 85 Tage im Koma lag. Sie diskutieren unter anderem über den Polizistenmord in Rheinland-Pfalz, die zunehmende Verrohung der Gesellschaft sowie die Sprach-Debatte rund um Schneewittchen – mit oder ohne die sieben Zwerge. Auch auf dem „heißen Stuhl“ wird wieder eine Person Platz nehmen, die mit einer provokanten Aussage für „Zündstoff“ sorgen werde.Für den 3. März hat RTL zudemum 20:15 Uhr angekündigt. Die abendfüllende Live-Sendung soll bis Mitternacht gesendet werden – lediglich unterbrochen von «RTL Direkt». Steffen Hallaschka beschäftigt sich darin mit dem Thema „Triage“ und lässt die Zuschauer über die fiktive Tat einer Ärztin urteilen, die wegen Totschlags vor Gericht steht, weil sie in einer dramatischen Situation eine extreme Entscheidung getroffen hat.