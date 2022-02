Neue Staffelbestwerte für «Der Staatsanwalt» und «SOKO Leipzig»

Quotennews

Schwerer taten sich die Satireprogramme am späteren Abend, die parallel zum Dschungelcamp liefen.



ließ sich gestern von keinem anderen Programm bremsen. Mit 6,83 Millionen Fernsehenden kamen gegenüber der Vorwoche knapp 800.000 neue Interessenten hinzu. Höher war die Reichweite zuletzt im Februar des Vorjahres. Belohnt wurde das ZDF hierfür mit hervorragenden 23,1 Prozent Marktanteil. Genauso sah es bei den 0,70 Millionen Jüngeren mit ausgezeichneten 11,2 Prozent aus. Beide Quoten waren zudem in mehr als zehn Jahren noch nie so hoch.holte sich mit 5,80 Millionen Neugierigen sogar den Bestwert seit November 2020 und landete bei starken 19,9 Prozent. Bei den 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren weiterhin hohe 7,8 Prozent möglich.Die ZDF-Primetime überzeugte somit auf ganzer Linie, schwerer taten sich die späteren Programmpunkte, die parallel zum gestern sehr starken Dschungelcamp liefen. Dieverschlechterte sich somit auf 3,74 Millionen Fernsehende und gute 17,3 Prozent. Bei den 0,95 Millionen jüngeren Neugierigen kamen herausragende 16,9 Prozent zustande. Auch diesank auf 1,84 Millionen Zuschauer, allerdings steig die Sehbeteiligung auf annehmbare 11,0 Prozent. Bei den 0,67 Millionen Jüngeren kamen überzeugende 15,6 Prozent zustande.Das Erste versuchte sein Glück hingegen mit dem Drama, welches 4,10 Millionen Zusehende überzeugte. Dies spiegelte sich in einer hohen Quote von 13,9 Prozent wider. Oftmals hatte man in der jüngeren Gruppe die ZDF-Krimis überholt, was gestern jedoch nicht möglich war. Die 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen übertrafen mit 6,8 Prozent den Senderschnitt nur knapp.