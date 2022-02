Amazon erhöht die US-Prime-Preise

Wirtschaft

Das Unternehmen setzte im vierten Quartal fast zwölf Milliarden US-Dollar mehr um.

Das Online-Versandhaus Amazon hat in den Monaten Oktober, November und Dezember 2021 insgesamt 137,41 Milliarden US-Dollar umgesetzt, das ist ein Plus von neun Prozent. Der Gewinn für das vierte Quartal sank auf 3,5 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es noch fast sieben Milliarden US-Dollar.Der Tech-Gigant enthüllte in seinen Q4-Ergebnissen, dass er den Preis seines Prime-Dienstes in den USA um fast 20 Prozent anheben werde. Das Unternehmen sagte: "Mit der kontinuierlichen Ausweitung der Prime-Mitgliedsvorteile sowie dem Anstieg der Löhne und Transportkosten wird Amazon den Preis für eine Prime-Mitgliedschaft in den USA erhöhen, wobei die monatliche Gebühr von 12,99 US-Dollar auf 14,99 US-Dollar und die jährliche Mitgliedschaft von 119 US-Dollar auf 139 US-Dollar steigt. Über die Entwicklung der Deutschlandpreise ist nichts bekannt.Im vierten Quartal stieg der Umsatz mit Amazon-Abonnementdiensten (einschließlich Prime-Mitgliedschaften) um 16 Prozent auf 8,12 Milliarden US-Dollar. Die Werbeumsätze stiegen im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar. AWS, die Cloud-Services-Sparte, die CEO Andy Jassy zuvor leitete, setzte seine solide Wachstumskurve fort und steigerte den Umsatz um 40 Prozent auf 17,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg durch den Zukauf des Elektroautoanbieter Rivian um knapp zwölf Milliarden US-Dollar. Der Einstieg von MGM ist bislang noch nicht vollzogen.