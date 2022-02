Kurz vor Olympia-Start: Corona-Sorgen der ARD vergrößern sich

Köpfe

Mittlerweile zählt das ARD-Olympia-Team vier Corona-Fälle.

«Sportschau»-Moderator Michael Antwerpes ist kurz vor seinem Abflug nach China positiv auf das Corona-Virus getestet worden, dies teilte die ARD am Donnerstagabend mit, also wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier in der Olympischen Winterspiele in Peking. Antwerpes hätte in einer gemeinsamen Außenposition von ARD und ZDF im Internationalen Broadcastcenter in den Bergen als Hauptmoderator für Das Erste fungieren sollen. Diesen Part wird nun Markus Othmer übernehmen, der eigentlich als Moderator an einer der Wettkampfstätten vorgesehen war.„Es ist bitter, so knapp vor den Spielen ausgebremst zu werden. Alles war vorbereitet, zwei Koffer gepackt", wird Antwerpes bei sportschau.de zitiert. „Aber am Ende muss man auch den Vorteil sehen: lieber vor dem Abflug positiv getestet als nach der Landung!“ Dieses Schicksal musste Reporter Claus Lufen erleiden, der sich seit einer Woche in China in Quarantäne befindet und derzeit in einem alten Skiressort verweilt, das als Quarantäne-Hotel verwendet wird.Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle im ARD-Olympia-Team weiter an, denn auch Moderatorin Lea Wagner steht wegen einer Infektion nicht zur Verfügung. Sie wurde wie Antwerpes vor ihrer Anreise nach Peking positiv getestet und blieb deshalb in Deutschland. Hinzu kommt Doping-Experte Hajo Seppelt, der zwar seine Infektion überwunden hat, dennoch die Spiele aus Mainz begleiten wird. Dort haben die ARD und das ZDF ihr gemeinsames National Broadcast Center (NBC) aufgebaut – analog zu den Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr.