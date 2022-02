«Teheran»: Zweite Staffel startet im Mai

TV-News

Die israelische Thriller-Serie, deren erste Staffel in den Sommer 2020 datiert, wird mit Glenn Close zurückkehren.

Apple TV+ hat den Start der zweiten-Staffel terminiert. Die israelische Spionagethriller-Serie wird am 6. Mai zum Streamingdienst des iPhone-Herstellers zurückkehren. Neu dabei sein wird die zweifache Emmy-Preisträgerin und Oscar-Nominierte Glenn Close, die in den neuen Folgen an der Seite Niv Sultan sowie Shaun Toub und Shervin Alenabi die Hauptrolle spielen wird. Zum Auftakt stellt der Streamer gleich zwei Folgen zur Verfügung, im Wochentakt folgt dann jeden Freitag eine neue Episode, sodass das Finale der achtteiligen Season am 17. Juni erscheint.«Teheran» erzählt die Geschichte der Mossad-Agentin Tamar Rabinyan (Sultan) auf gefährlicher Mission in Teheran, die sie und alle um sie herum in große Gefahr bringt. Die komplette erste Staffel steht bei Apple TV+ auf Abruf zur Verfügung.Kreiert wurde «Teheran» von Moshe Zonder, Dana Eden und Maor Kohn. Regie führte Daniel Syrkin. Neben Moshe Zonder fungiert auch Omri Shenhar als Autor. Daniel Syrkin und Omri Shenhar sind außerdem Co-Creators. Executive Producers sind Dana Eden und Shula Spiegel für Donna and Shula Productions sowie Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin, Alon Aranya für Paper Plane Productions und Julien Leroux für Paper Entertainment. Außerdem ist Peter Emerson für Cineflix Studios und Eldad Koblenz für Kan 11 an Bord.