Podstars

Die zweite Staffel des erfolgreichen Podcasts beschäftigt sich mit dem Unternehmer Fabian Thylmann, der ein Porno-Imperium erschaffen hat.

Im Jahre 2021 war sie die erfolgreichste Storytelling-Serie des Bayrischen Rundfunks. Über 1,2 Millionen Abrufe wurden mit der Auftaktstaffel über die Geschichte des Internetunternehmers Kim Dotcom generiert. Jetzt ist der erfolgreiche Podcast "Wild Wild Web" zurück. Im Mittelpunkt steht wieder ein deutscher Unternehmer, der das Internet revolutioniert hat. Sein Name ist Fabian Thylmann. In nur zehn Jahren wurde aus dem Statistik-Nerd der mächtigste Porno-Unternehmer der Welt. Gemeinsam mit ihrem neuen Co-Host André Hörmeyer erzählt die Moderatorin Janne Knödler die spannende Geschichte der Plattform "Pornhub" und wie Fabian Thylmann zum größten Player der Branche wurde.Die Erfolgsgeschichte begann mit einem Einfall, den Fabian Thylmann in seinem Kinderzimmer hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte er noch nicht ahnen, dass er mit dieser Idee eine ganze Industrie umkrempeln und unser aller Sexleben nachhaltig verändern würde. Bereits am 28. Januar dieses Jahres startete die erfolgreiche Podcast-Serie und erzählt eindrucksvoll, wie Pornhub unsere Vorstellungen von Sexualität abwandeln konnte. In fünf spannenden Episoden schildert das beliebte Format, welchen Folgen der digitale Umbruch für die Pornobranche hatte. Zusätzlich werden die Zuhörer über die einzelnen Schicksale der Darstellerinnen und Darsteller informiert. Der Podcast blickt hinter die Kulissen der Branche und berichtet, wie sich Pornhub auf das Verhalten der Konsumenten ausgewirkt hat.Hörer begleiten Fabian Thylmann vom Programmieren erster Statistik-Tools bis hin zur Gründung des erfolgreichsten Porno-Unternehmens weltweit. "Wild Wild Web - Der Pornhub Effekt" beleuchtet die dunklen Seiten des Business. Wie kam es dazu, dass prominente Publizisten die Schließung der Seite forderten? Warum stellten sämtliche Kreditkartenfirmen die Zusammenarbeit ein? Konnte sich Pornhub aus der Krise befreien und wie verheerend ist der entstandene Imageschaden? Wie geht es mit dem Unternehmen weiter? Antworten auf diese Fragen erhält man in "Wild Wild Web - Der Pornhub Effekt". Inzwischen stehen alle fünf Episoden zur Verfügung. Die Spieldauer der Folgen liegt zwischen 30 und 45 Minuten. Die akustische Reportage ist ein echtes Hörvergnügen mit Suchtpotenzial.