Amazon steigert Film-, Fernseh und Musik-Ausgaben auf 13 Milliarden Dollar

Damit investierte der Versandriese 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Die enorme Wachstumskurve wurde aber nicht aufrechterhalten.

Der Mediengigant Amazon hat am Freitag in seiner jährlichen SEC-Einreichung die gesamten Video- und Musikausgaben für 2021 veröffentlicht. Demnach beliefen sich die Kosten von Amazon für Video- und Musikinhalte im vergangenen Jahr auf 13 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 18 rund entspricht, was eine Verlangsamung des Ausgabenrauschs im Jahr 2020 darstellt. 2020 lagen die Ausgaben noch bei elf Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 40 Prozent gegenüber 2019 entsprach.Erst am Donnerstag hatte Amazon eine Erhöhung der Prime-Abo-Preise angekündigt und dies mit „der kontinuierlichen Ausweitung der Prime-Mitgliedsvorteile sowie dem Anstieg der Löhne und Transportkosten“ begründet (Quotenmeter berichtete). Die gesamten Video- und Musikausgaben von Amazon umfassen Lizenz- und Produktionskosten im Zusammenhang mit Inhalten, die auf Prime Videos angeboten werden, sowie Kosten im Zusammenhang mit digitalen Abonnements und verkauften oder gemieteten Inhalten.Die kapitalisierten Gesamtkosten für Videos (bei denen es sich nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich um veröffentlichte Inhalte handelt) und Musik beliefen sich Ende 2021 auf 10,7 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber 6,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die gewichtete durchschnittliche Restlebensdauer der aktivierten Videoinhalte von Amazon beträgt 2,6 Jahre. Für das Gesamtjahr 2021 beliefen sich die Abonnementeinnahmen von Amazon auf 31,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Segment umfasst jährliche und monatliche Gebühren im Zusammenhang mit Amazon Prime sowie digitale Videos, Hörbücher, digitale Musik, E-Books und andere Abonnementdienste (außer AWS).