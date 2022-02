Blockbuster-Battle

Dieses Battle liest sich wie buntes Potpourri und zeigt, was alles auf der großen Leinwand entstehen kann. Wer setzt sich am Ende durch, Agatha Christie oder doch Clint Eastwood? Oder doch ein Marvel-Held?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Kenneth Branagh adaptiert einen Agatha Christie-Klassiker für die große Leinwand und fährt mit einem beeindruckenden Star-Ensemble auf: Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett. Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Die Quotenmeter-Kritik zum Film zog 2017 dieses Fazit : „«Mord im Orient-Express» ist ein opulent ausstaffierter, spitzenmäßig besetzter Krimi, der auf der größtmöglichen Leinwand genossen werden sollte.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Der Marvel-Blockbuster ist großes Kino mit winzigen Helden: Scott Lang, der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym und Hope Van Dyne entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost will die Technologie für ihre Zwecke benutzen. Die Quotenmeter-Kinokritik urteilte zum Kino-Start : „Eine vergnügte Sci-Fi-Superheldenabenteuerkomödie mit spaßigen Effekten, starkem 3D und ansprechenden Figuren.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Nach einer wahren Geschichte: Der US-Amerikaner Chris Kyle gilt als einer der erfolgreichsten Scharfschützen des Landes. Nach einer harten Kindheit geht Chris in jungen Jahren zum Militär und wird dort zum Scharfschützen ausgebildet. Im Anschluss wird er in den Irak entsandt, wo er seine Kriegskameraden beschützen soll. Aufgrund seiner Fähigkeiten wird schon bald ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Quotenmeter fasste den Film in seiner Kino-Kritik so zusammen : „Erwartungsgemäß ist «American Sniper» nicht nur ein Film, über den man anschließend zwangsläufig diskutieren muss, sondern auch ein solcher, der nicht einfach nur konsumiert werden darf. [..] Clint Eastwood erwartet von seinem Publikum jedoch mehr als das Abnicken des Gezeigten und animiert im Detail dazu, sich selbst und das Leinwandgeschehen aktiv zu hinterfragen. Bradley Cooper rundet diese gelungene Leistung mit einer intensiven Performance ab.“Quotenmeter.de:Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7