Olympia und Bundesliga: Der Sport im Ersten

Quotennews

Mit dem Start der Olympischen Winterspiele beginnt das wohl größte und zugleich kontroverseste Sportereignis 2022.

Olympia 2022 in Peking. Wieder ein internationales Sport-Event in einem eher schwierigen Land, jedoch soll das die Begeisterung keinesfalls mindern. Im Ersten freute man sich auf Übertragungen der grandiosen Winter-Disziplinen ab 03:00 Uhr in der Nacht und die Zahlen des ersten Wettkampftages sind...ordentlich. Um wie gesagt 03:00 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag ging es los mit den gemischten Doppel-Wettkämpfen im Curling. Zuschauten wollten 0,19 Millionen Nachteulen, die immerhin für einen Marktanteil von 6,3 Prozent sorgten. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,06 Millionen Zuschauer, also 7,0 Prozent. Über ein weiteres Curling-Match und den Snowboard Slopestyle der Frauen passierte bis etwa 06:00 Uhr aus Quotensicht reichlich wenig.Dann aber steigerten dieum kurz nach 06:00 Uhr das Zuschauerinteresse auf 0,58 Millionen Zuschauer und der Marktanteil schoss zur frühen Morgenstunde auf 16,6 Prozent. Sogar die jüngeren Zuschauer nutzen die frühe Übertragung und so schalteten 0,11 Millionen Fernsehende ein, es ergab sich also ein Marktanteil von 13,6 Prozent. Halten konnte das der Sender vorerst nicht, denn ein Eishockey-Spiel um 06:15 Uhr gefolgt von einer weiteren Curling-Partie fielen jeweils unter diese Zuschauerzahl. Erst mit der Qualifikation der Skispringer ab 07:20 Uhr ergab sich mit 0,96 Millionen Zuschauern ein neuer Spitzenwert des Tages und auch 20,9 Prozent Marktanteil überzeugen. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Erste auf 0,18 Millionen Zuschauer und 17,1 Prozent Marktanteil. Es ging nun tatsächlich Schlag auf Schlag: 1,63 Millionen Zuschauer wollten um 08:45 Uhr die 2 x 7,5 km Langlauf-Staffel der Frauen sehen (MA: 25,7%), die Mixed Staffel im Biathlon wollten um 09:55 Uhr sogar schon 3,94 Millionen sehen (MA: 44,5%).Mit dem Ablauf der Morgenstunden brach dann aber auch die Erfolgswelle Stück für Stück ein. Um 11:45 Uhr hielten die Frauen im Skispringen noch 3,55 Millionen Zuschauer (MA:32,8%), zwei Disziplinen später um 14:45 Uhr waren dann beim Eisschnelllauf der Frauen "nur" noch 3,0 Millionen dabei (MA:23,5%). Die letzte Disziplin an diesem Tag war dann das Eishockey-Spiel zwischen USA und Russland, dass sich noch 2,34 Millionen Zuschauer um 17:15 Uhr anschauen wollten (MA: 14,7%). Wenig später finalisierte dann dieab 18 Uhr den Sport-Tag im Ersten. Die Zusammenfassungen ab Start schauten 3,21 Millionen Zuschauer und damit 16,9 Prozent des TV-Marktes, während 0,49 Millionen jüngere Zuschauer für 13,2 Prozent Anteil am entsprechenden Markt sorgten. Mit den Bundesliga-Partien ab 18:30 Uhr stieg die Zuschauerzahl auf 4,23 Millionen Zuschauer und der Marktanteil auf 17,8 Prozent. Bei den jüngeren Fernsehenden ging es mit 0,61 Millionen Zuschauern runter auf 13,1 Prozent Marktanteil.