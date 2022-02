Welt setzt «Open End» nicht fort

TV-News

Von der Endlos-Talkshow mit Moderator Michel Friedman wird es keine neuen Ausgaben geben.

Erst im vergangenen Jahr verlängerte Michel Friedmann seinen Vertrag beim Nachrichtensender Welt bis 2023 und erhielt darüber hinaus ein neues Konzept für seine Sendung «Studio Friedman», das sich seit April 2021 «Open End» nannte. Der Name war Programm, denn es sollte ohne zeitlichen Rahmen diskutiert werden. Und so dauerte die Sendung, die Friedman vor Beginn als „Experiment“ bezeichnete , nicht selten mehr als drei Stunden. Dieses Experiment ist nun offenbar gescheitert, denn wie ‚DWDL‘ berichtete, werde es keine neuen Ausgaben von «Open End» geben.„«Open End» war, wie von Beginn an formuliert, für alle ein Experiment. Wir haben sieben richtig gute Sendungen gemacht und tolles Feedback bekommen", wird Sendersprecherin Kristina Faßler in dem Bericht zitiert. Trotz des Lobes werde es keine neue Sendung geben, Faßler begründet dies mit einem enormen Produktionsaufwand: „Ein Format, das das Versprechen open end ernst nimmt, und das haben wir mit Sendungen von bis zu knapp vier Stunden getan, bedeutet wirklich sehr großen Aufwand bei allen Teams.“Friedman dessen Vertrag wie erwähnt noch ein Jahr läuft, wird dem Nachrichtensender treu bleiben. „Michel Friedman ist weiterhin für uns ein gefragter und geschätzter Politikexperte auf Welt. Er war beispielsweise bei der Bundestagswahl im Studio und gerade zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zum Livegespräch geschaltet“, heißt es weiter. Damit bleibt Friedman vorerst die Expertenrolle, Welt setzt künftig ohnehin auf das neue Format «Welt Talk», das in der vergangenen Woche Premiere feierte. Durch diese Sendung führt Chefredakteur Jan Philipp Burgard ( Quotenmeter berichtete ).