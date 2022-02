Sportcheck

Von wegen rein die Olympischen Winterspiele bestimmen das Sportprogramm der nächsten Tage! Nein, es gibt auch abseits des Medaillenkampfes der Schnee- und Eiswettkämpfe die nächste Zeit einiges zu sehen auf dem Bildschirm. Natürlich Fußball, aber auch Handball, Basketball oder Boxen. Und ganz am Ende der Woche: Das größte Sportereignis in Nordamerika: der Super Bowl.

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

Schon jetzt steht fest, welche drei der vier Partien des Viertelfinales im Fußball-DFB-Pokal live im Free-TV zu sehen sind. Am Dienstag, den 1. März, zeigt Das Erste ab 20.45 Uhr das Match zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli aus Hamburg. Mittwochabend dann ist im Ersten zur selben Zeit das einzige Bundesligaduell zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg zu sehen. Zuvor zeigt Sport1 um 18.30 Uhr das Spiel zwischen Hannover 96 und RB Leipzig. Nur die Parallelpartie Hamburger SV gegen Karlsruher SC ist nicht frei empfangbar zu sehen, dafür exklusiv beim Bezahlsender Sky. Zum Vormerken: Die Halbfinals finden am 19. und 20. April statt, das Endspiel am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.Letzten Freitag schon übertrug Sport1 das, ein Leichtathletik-Event mit Weltklasse-Athleten aus der Berliner Mercedes Benz-Arena. Und auch am Sonntag, den 20. Februar, wird der Sender live dabei sein, wenn die Veranstaltung mit demselben Namen in Düsseldorf im PSD Bank Dome ausgetragen wird. Im Free-TV sowie im Livestream auf Sport1.de und den Apps. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo möchte in Nordrhein-Westfalen genauso starten wie Gina Lückenkemper über 60 Meter. Aktuell zugelassen nach den 1.500 Zuschauern in Berlin sind 750 Leichtathletik-Fans in Düsseldorf.Bild TV lässt die Fäuste fliegen und überträgt am 26. März ab 22 Uhr die Box-Gala und den Kampf zwischen dem fünfmaligen Weltmeister Felix Sturm und dem Ungarn István Szili aus der Dortmunder Westfalenhalle. Maximal zwölf Runden sind geplant zwischen dem 43 Jahre alten Deutschen, der eigentlich Adnan Ćatić heißt, und seinem 39 Jahre alten Gegner. Mit am Ring als Experte: Box-Legende Axel Schulz. Auch künftig will der Sender im Rahmen einergroße Boxkämpfe am Samstagabend zeigen.Gleich nach dem Ende der Olympischen Winterspiele startet ProSiebenMaxx mitmit der Berichterstattung über die beste Eishockey-Liga der Welt. Zum Auftakt am 20. Februar ab 18.45 Uhr ist die Partie der National Hockey League (NHL) zwischen den Pittsburgh Penguins und den Carolina Hurricanes live im Free-TV zu sehen. Sonntagabend läuft nun immer Eishockey statt wie bisher Football auf dem Sendeplatz. Und das bis zum Finale um den Stanley Cup. Bei den bis zu 18 Partien bis Saisonende sind Christian Ehrhoff, Jochen Hecht und Rick Goldmann als Experten an Bord. Das Trio kommt zusammen auf 1755 NHL-Partien. Basti Schwele und Franz Büchner kommentieren die Begegnungen. Wie beim Football wird auch Christoph "Icke" Dommisch als Netman agieren und Stimmen, Meinungen und Infos aus dem Netz liefern.Die Königsklasse im US-Motorsport startet in eine neue Ära: Die Saison der NASCAR Cup Series gibt´s nun live auf SPORT1+. Der Sender überträgt alle 38 Saisonrennen von Anfang Februar bis Anfang November live oder re-live mit US-amerikanischem Originalkommentar. Der offizielle Start erfolgt mit dem legendären Daytona 500 am Sonntag, 20. Februar, ab 20:30 Uhr. Da will auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister und IndyCar-Champion Jacques Villeneuve dabei sein. NASCAR steht für National Association for Stock Car Auto Racing und wurde 1949 gegründet. Gefahren wird hauptsächlich auf US-amerikanischen Ovalkursen.ProSieben zeigt das Finale im Free-TV, aber auch auf DAZN läuft der Super Bowl in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, wenn die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals treffen. Wer jetzt immer noch nicht weiß, um was es geht: Das Football-Endspiel in der nordamerikanischen NFL. Und nicht nur die Sportfans werden fasziniert sein: Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Dr. Dre und Eminem treten in der Pause auf.* Montag, 13.50 Uhr: Mixed (Skispringen bei Olympia, ZDF)* Montag, 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Baskets Oldenburg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Montag, 18.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Würzburger Kickers (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Dienstag, 09.30 Uhr: 20 Kilometer Herren (Biathlon bei Olympia, ARD)* Dienstag, 14.35 Uhr: Einsitzer Damen (Rodeln bei Olympia, ARD)* Dienstag, 18.00 Uhr: FC Empoli - Borussia Dortmund (Fußball, Youth League, Play-Offs, DAZN)* Dienstag, 18.45 Uhr: Pfadi Winterthur - Füchse Berlin (Handball, EHF-Cup, DAZN)* Dienstag, 19.15 Uhr: Hamburg Towers - Lietkabelis Panevezys (Handball, Eurocup, Magenta TV)* Mittwoch, 02.30 Uhr: Kür der Herren (Eiskunstlauf bei Olympia, ZDF)* Mittwoch, 12.00 Uhr: Langlauf (Nordische Kombination bei Olympia, ZDF)* Mittwoch, 14.35 Uhr: Doppelsitzer Herren (Rodeln bei Olympia, ZDF)* Mittwoch, 19.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Olimpija Ljublijana (Basketball, Eurocup, Magenta TV)* Donnerstag, 04.00 Uhr: Super-G der Damen (Ski Alpin bei Olympia, ARD)* Donnerstag, 14.10 Uhr: Deutschland - Kanada (Eishockey bei Olympia, ZDF)* Donnerstag, 19.45 Uhr: Alba Berlin - Zenit St. Petersburg (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Freitag, 03.50 Uhr: Mixed-Team Cross (Snowboard bei Olympia, ZDF)* Freitag, 09.00 Uhr: 10.000 Meter Herren (Eisschnelllauf bei Olympia, ARD)* Freitag, 10.00 Uhr: Sprint der Damen (Biathlon bei Olympia, ARD)* Freitag, 17.55 Uhr: Turbine Potsdam - Bayer Leverkusen (Fußball, Frauen-Bundesliga, Magenta TV)*Freitag, 20.15 Uhr: Hamburg Towers - s.Oliver Würzburg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Köln (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 08.30 Uhr: Staffelrennen (Langlauf der Damen bei Olympia, ZDF)* Samstag, 13.00 Uhr: Großschanze Herren (Skispringen bei Olympia, ZDF)* Samstag, 20.00 Uhr: Daniel Jacobs - John Ryder (Boxen, Kampf im Halbschwergewicht, DAZN)* Samstag, 20.15 Uhr: u.a. Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 23.00 Uhr: Portland Trail Blazers - New York Knicks (Basketball, NBA, DAZN)* Sonntag, 04.00 Uhr: Monorennen der Damen (Bobfahren bei Olympia, ARD)* Sonntag, 10.00 Uhr: Verfolgung der Damen (Biathlon bei Olympia, ARD)* Sonntag, 15.30 Uhr: Union Berlin - Borussia Dortmund (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Montag, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals (Football, Super Bowl, ProSieben/DAZN)