Rita Ora macht bei «The Beauty and the Beast» mit

US-Fernsehen

Die Sängerin wird bei der neuen Disney+-Serie mitwirken.

Die Sängerin und Songschreiberin Rita Ora wird in dem kommenden Disney+-Prequelmitspielen. Die Nachricht wurde am Montag während der Sitzung von Disney Branded Television auf der Winter Press Tour der Television Critics Association bekannt gegeben.In dem Prequel zu «The Beauty and the Beast» (Arbeitstitel) wird Ora die Rolle einer "Flüchtigen mit überraschenden Fähigkeiten spielen, die ein Geheimnis mit sich trägt, das möglicherweise ein ganzes Königreich betreffen könnte." Sie schließt sich einem Ensemble an, zu dem auch Josh Gad, Luke Evans, Briana Middleton, Fra Fee und Jelani Alladin gehören.Gad fungiert auch als ausführender Produzent und Co-Showrunner, zusammen mit Edward Kitsis und Adam Horowitz. (Alan Menken, Liesl Tommy – die bei der ersten Folge Regie führt – und Luke Evans sind ebenfalls EPs). Die Serie spielt Jahre vor den Ereignissen von «Die Schöne und das Biest» ► und folgt Gaston und LeFou, die sich mit LeFous Stiefschwester Tilly auf den Weg machen, nachdem eine überraschende Enthüllung aus ihrer Vergangenheit ans Licht kommt.