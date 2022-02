ntv: Christopher Wittich wird Studioleiter in Washington

Köpfe

Wittich folgt auf den langjährigen US-Korrespondenten Peter Kleim, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Seit über 30 Jahren ist Peter Kleim für den Kölner Medienkonzern RTL Deutschland tätig, seit 2011 ist er Studio-Leiter in Washington, D.C., wo er seither für RTL und ntv über das Politikgeschehen in den USA berichtet. Damit wird demnächst aber Schluss sein, denn Kleim verabschiedet sich in den Ruhestand. Seinen Posten übernimmt zum 1. Mai 2022 Christopher Wittich. Er kam 2014 zum Nachrichtensender, für den er seit 2017 regelmäßig aus Berlin im Einsatz ist. Außerdem war unter anderem im Zuge des Brexits in Brüssel im Einsatz.Darüber hinaus präsentierte Wittich mehrfach Wahlsondersendungen wie zuletzt «Neustart für Deutschland – Der Wahltag» zusammen mit Katja Burkard. Seit August 2021 verstärkt er zudem das Moderationsteam von «RTL Aktuell» und präsentierte Anfang 2022 gemeinsam mit Nina Lammers die beiden Corona-Talks bei ntv.„Ob Wahlkämpfe, politische Krisen oder der Sturm auf das Kapitol – Peter Kleim hat als US-Korrespondent mehrere Präsidenten kommen und gehen sehen und war bei allen entscheidenden Ereignissen der vergangenen elf Jahre hautnah dabei. Wir danken Peter herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und die kompetente Einordnung der jeweiligen Lage vor Ort. Es freut uns sehr, dass er das Team in Washington weiterhin mit seiner Expertise unterstützen wird“, erklärt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten RTL News. Kohlenbach begrüßte sogleich auch Wittich als Kleims Nachfolger: „Mit Christopher Wittich übernimmt ein extrem versierter Journalist die Nachfolge in Washington, der bereits bei den dramatischen US-Wahlen 2020 für uns aus den USA berichtet hat. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute.“