Amazon setzt «Reacher» fort

US-Fernsehen

Die Action-Serie, die erst am Freitag Premiere feierte, bekommt eine zweite Staffel.

Nach nur drei Tagen gab Amazon grünes Licht für eine zweite Staffel der Eigenproduktion. Diese basiert auf der Jack-Reacher-Romanreihe von Lee Child. Die erste Staffel basiert auf dem ersten Roman der Serie, "Killing Floor", der 1997 veröffentlicht wurde. Laut Amazon gehört die Serie bereits zu den fünf meistgesehenen Sendungen aller Zeiten, wobei zu beachten ist, dass Amazon keine Zuschauerzahlen angibt – wie üblich in der Streamingbranche.Ritchson spielt die Hauptrolle als Jack Reacher, ein altgedienter Ermittler der Militärpolizei, der gerade erst ins zivile Leben zurückgekehrt ist. Als er in der Kleinstadt Margrave, Georgia, ankommt, findet er eine Gemeinde vor, die mit dem ersten Mordfall seit 20 Jahren zu kämpfen hat. Die Polizei verhaftet ihn sofort, und Augenzeugen behaupten, Reacher sei am Tatort gewesen. Während er versucht, seine Unschuld zu beweisen, kommt eine tiefgreifende Verschwörung ans Licht."Das phänomenale Debüt von «Reacher» ist ein Beweis für Lee Childs Schöpfung eines der bekanntesten Helden der Unterhaltungsbranche, Nick Santoras originelle Herangehensweise an die Erzählung, Alans brillante Verkörperung des Charakters und das Engagement der talentierten Leute, die unermüdlich vor und hinter der Kamera gearbeitet haben, um eine so unbestreitbar sehenswerte Serie zu schaffen", sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios. "Die globale Wirkung von «Reacher» macht sie zu einem der größten Seriendebüts von Prime Video, und wir können es kaum erwarten, den Fans eine zweite Staffel ihrer neuen Lieblingsserie zu präsentieren."