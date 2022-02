Nach «Die Hitwisser»: VOX versucht sich an tierischem Quiz

TV-News

Außerdem kehren «Ab in die Ruine» und «Ab ins Beet!» mit neuen Folgen ins Sonntagsprogramm zurück.

Im vorvergangenen Dezember startete VOX mit «Die Hitwisser» ein neues Quizformat, das sich mit allerlei interessanten und skurrilen Fragen aus der Welt der Musik beschäftigte. Promi-Duos sollten in der abendfüllenden Sendung möglichst mit ihrem Wissen glänzen. Nach dem soliden Start mit 7,0 Prozent in der Zielgruppe rutschten die Werte zuletzt auf weniger als fünf Prozent ab. Dennoch hält VOX vorerst an diesem Konzept fest und hat für Dienstag, den 8. März, die Sendungangekündigt, das nach einem ähnlichen Muster funktioniert. Statt um Musik dreht sich alles um Tiere.Drei prominente Rateteams werden mit Fragen rund um Vier- bis Achtbeiner konfrontiert und sollen in lockerer Atmosphäre herausbekommen, welche ungeahnte Fähigkeiten im Tierreich schlummern. Dabei hilft vor allem eine große Fülle an unnützem Wissen. Mit dabei sind Judith Rakers und Matze Knop, Sonja Zietlow und Wiegald Boning sowie Kate Kitchenham und Ross Antony.Wenig neu sind dagegen die Formateund VOX zeigt ab dem 6. März neue Folgen der beiden Soaps. Am Sendeplatz von «Ab in die Ruine» ändert sich nichts, am Sonntagvorabend um 18:10 Uhr gehen die neuen Folgen auf Sendung. Auch für «Ab ins Beet!» bleibt alles beim Alten, denn die Garten-Sendung folgt direkt im Anschluss ab 19:10 Uhr.