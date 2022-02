Neue Heimat für die Kardashians

US-Fernsehen

Die neue Serie läuft ab dem 14. April bei Hulu.

20 Staffeln lang war die Familie Kardashians mit «Keeping Up with the Kardashians» beim TV-Sender E! zu sehen, doch nach 15 Jahren haben sich die Wege getrennt. Inzwischen ist bekannt, dass die reiche Familie beim Disney-Streamingdienst Hulu untergekommen ist. Dieser veröffentlichte nun einen Teaser, dass die neuen Folgen vonab 14. April laufen.Die Show verspricht, Einblicke in die Arbeit der Kardashian-Frauen als Influencerinnen und Geschäftsfrauen zu geben, aber auch in den Druck, der mit der Mutterschaft und der Erziehung von Kindern im Rampenlicht einhergeht. Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner werden alle aus der ursprünglichen Reality-Serie zurückkehren und in der neuen Hulu-Show mitspielen.Eine neue Reality-Serie mit den Kardashians in der Hauptrolle ist seit Ende 2020 in Entwicklung, als Disney einen Deal mit der Familie bekannt gab, um neue Inhalte für Hulu zu entwickeln. «The Kardashians» wird von Fulwell 73-Partner Ben Winston zusammen mit Emma Conway und Elizabeth Jones produziert. Danielle King ist ebenfalls ausführende Produzentin und führt die Show. Nach der Premiere im April werden von der Serie wöchentlich donnerstags neue Episoden ausgestrahlt.