UFA Academy: UFA startet neues Weiterbildungsprogramm

Vermischtes

Unter dem Motto „mehr als irgendwas mit Medien“ richtet sich das Weiterbildungsprogramm der UFA vor allem an Quereinsteiger.

Um dem akuten Fachkräftemangel in der Film- und Fernsehbranche entgegen zu wirken, hat das Produktionsunternehmen UFA ein Einsteigerprogramm ins Leben gerufen. Die UFA Academy richtet sich dabei speziell an Quereinsteiger mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und sich beruflich umorientieren möchten. Dafür kann sich jeder zwischen 25 und 60 Jahren bewerben. Erfahrungen in der Medienbranche sind dabei keine Voraussetzung. Der Startschuss des zweijährigen Weiterbildungsprogramms fällt bereits im Mai 2022 für die Bereiche Aufnahmeleitung, Regieassistenz, Script/Continuity und Filmgeschäftsführung. Das Einsteigerprogramm wird mit einem UFA-Zertifikat abgeschlossen.„Der Fachkräftemangel ist nicht nur in unserer Branche inzwischen ein viel diskutiertes und verbreitetes Thema. Da eine gute Ausbildung bei der UFA schon immer großgeschrieben und quantitativ sowie qualitativ stetig verbessert wird, wollen wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Mit der UFA Academy ermöglichen wir engagierten Quereinsteiger:innen den Start in unsere spannende Branche. Denn bei uns ist alles möglich!“, verspricht Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA GmbH und UFA Serial Drama.Janna Bardewyck, Senior HR Manager / Personalentwicklung UFA Serial Drama, fügt hinzu: „Bei der UFA kannst du über dich hinauswachsen – das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mit unserem Quereinsteiger:innenprogramm professionalisieren wir genau das. Bring deine Leidenschaft für den jeweiligen Bereich mit und du kannst alles werden! In diesem Sinne freue ich mich schon jetzt auf viele spannende und hoffentlich auch vielfältige Bewerbungen.“