«Gute Unterhaltung»: Pierre M. Krauses neue SWR-Sendung startet Mitte März

Nachdem «Die Pierre M. Krause Show» abgesetzt wurde, startet das neue Krause-Format «Gute Unterhaltung» in gut einem Monat. Es ist eine Talk-Show, die mit den gängigen Elementen des Genres brechen soll.

Etwas überraschend hatte der SWR im vergangenen Jahr, immerhin die am längsten laufende Late-Night-Show im deutschen Fernsehen beendet. Krause sollte aber dem öffentlich-rechtlichen Sender weiterhin treu bleiben, auch wenn ihm die ganz große Bühne wie beispielsweise die Moderation von «Verstehen Sie Spaß?» verwehrt blieb. Diese ging bekanntlich an Barbara Schöneberger. Derzeit ist der Komiker in dem Personality-Formatzu sehen, in dem er bei verschiedenen Prominenten übernachtet. Für den März hat der SWR darüber hinaus weitere Inhalte mit Pierre M. Krause angekündigt.Am 14. März startet um 22:30 Uhr die Sendung, die monatlich ausgestrahlt werden soll. Bereits im Februar werden zwei Sendungen im Alten E-Werk in Baden-Baden aufgezeichnet, die mit „Humor, Persönlichkeit und eine Prise Anarchie“ glänzen sollen, so die Ankündigung. Das Talk-Format möchte mit den üblichen Talkshow-Elementen brechen, sodass Krause seinen ersten Gast zu einem Vieraugengespräch begrüßt und erst nach und nach weitere Gäste hinzukommen. Dabei sollen vor allem die bedeutenden Themen der aktuellen Gesellschaft wie Ernährung, Finanzen, die Verkehrswende oder guter Stil besprochen werden. Das Thema der ersten Sendung wird Mobilität sein, weswegen auch ein mögliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen diskutiert werden soll.Die ersten Gäste der Sendung stehen derweil auch schon fest: Comedian Torsten Sträter, Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jaenicke sowie Insa Thiele-Eich, die voraussichtlich erste deutsche Astronautin. Im Vorlauf ist Krause übrigens ebenfalls zu sehen, denn in der Rateshow «Sag die Wahrheit» sitzt er am Panel. Ab 23:15 Uhr geht es dann weiter mit der «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause», die er zusammen mit Bastian Pastewka begeht.