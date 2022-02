3 Quotengeheimnisse

«The Last Man on Earth» läuft bei ProSieben schlecht. Die Gründe sind nachvollziehbar: Wer steht für das Disney+-Format schon am Sonntag um 05.50 Uhr auf?

Seit 31. Januar wiederholt die Münchener Fernsehstation ProSieben jeden Montag zwischen 08.10 und 09.05 Uhr zwei Episoden der amerikanischen Serie. Doch die Produktion von 20th Century Fox Television mit Zooey Deschanel ist ein Schuss in den Ofen. In Woche zwei wollten gerade einmal jeweils 0,04 Millionen Zuschauer die Serie sehen, bei den Umworbenen wurden Marktanteile von 1,8 und 2,3 Prozent erzielt. Fast schon kurios sind die Marktanteile in der Wiederholung zum Dienstag (2:12 Uhr): Da saßen 0,16 und 0,15 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen und brachten 17,9 und 19,3 Prozent bei den Umworbenen.Kürzlich startete die Serie beim Streamingdienst Disney+ und kletterte auch in den Top10 der wöchentlichen Streaming-Charts. Bei ProSieben ist die Serie mit Will Forte eher ein Ladenhüter, denn die Episoden am Sonntag zwischen 05.50 und 06.10 Uhr wollten nur 0,06 und 0,08 Millionen Zuschauer sehen, bei den Werberelevanten waren 6,2 und 8,4 Prozent Marktanteil dabei. Übrigens: Eine bessere Sendezeit bieten die Fernsehsender derzeit nicht an, dann muss man wohl zum Disney-Dienst greifen.Die Olympischen Winterspiele dürfen nicht stetig als Ausrede genutzt werden. Abseits von Events läuft nämlich das mysteriöse Format, das einst FOX produzieren ließ, nicht gerade wie geschnitten Brot. Am Sonntag erreichten drei Episoden, die zwischen 09.05 und 11.15 Uhr gesendet wurden, nur 0,07, 0,11 und 0,27 Millionen Zuschauer. Die Fernsehstation RTLZWEI musste sich mit 0,8, 2,1 und 4,1 Prozent Marktanteil zufriedengeben.