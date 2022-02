HBO Max ermöglicht mehr «South Side»

US-Fernsehen

Eine dritte Staffel der Serie soll in den nächsten Monaten gedreht werden.

Die Fernsehseriewar eigentlich bei Comedy Central gestartet, ehe sie zu HBO Max wechselte. Nun schnappt sich der Streamingdienst weitere Folgen, indem man sie um eine dritte Staffel verlängert. Neben Sultan Salahuddin und Kareme Young gehören auch Bashir Salahuddin, Riddle, Quincy Young, Chandra Russell, Zuri Salahuddin und Nefetari Spencer zur Besetzung der Serie.«South Side» folgt zwei Freunden (Sultan Salahuddin, Kareme Young), die gerade das Community College abgeschlossen haben und bereit sind, die Welt zu erobern, aber bis sie das tun, müssen sie bei Rent-T-Own arbeiten. Die Serie wird vor Ort in Chicagos Stadtteil Englewood gedreht."Wir sind gesegnet", so die Co-Schöpfer, Stars und ausführenden Produzenten der Serie, Bashir Salahuddin und Diallo Riddle. "Wir können eine Serie mit unserer Familie und unseren Freunden über eine Stadt machen, die wir lieben. «South Side» findet Freude an den außergewöhnlichen Abenteuern gewöhnlicher Menschen. Wir stellen uns der Herausforderung, jede Folge zu einer einzigartigen und unerwarteten Reise zu machen. Wir haben keine Ahnung, wo sich unsere Charaktere in der dritten Staffel wiederfinden werden, und wir könnten nicht aufgeregter sein, es herauszufinden."