FOX Entertainment erwirbt Gumby-Franchise

US-Fernsehen

Damit tätigt das Unternehmen einen weiteren attraktiven Zukauf.

Der Vertrag wurde zwischen Fox und dem Nachlass von Joseph Clokey, dem Sohn des Gumby-Erfinders Art Clokey, geschlossen. Fox erhält damit alle Rechte an Gumby und den dazugehörigen Charakteren in den Bereichen Film, Fernsehen und Streaming, Verbraucherprodukte, Lizenzen, Verlagswesen und allen anderen Kategorien."Der Wettbewerb um weltweit anerkanntes geistiges Eigentum ist hart", sagte Charlie Collier, CEO von Fox Entertainment. "Die Entdeckung dieses Juwels mit seinem Bekanntheitsgrad und seiner Affinität und seine Einbindung in Fox bringt dem geistigen Eigentum selbst und den verschiedenen Abteilungen unseres Unternehmens einen bedeutenden Mehrwert und kreative Möglichkeiten. Fox ist stolz darauf, die Heimat dieser kultigen Charaktere zu sein. Herzlich willkommen!"Durch die Vereinbarung erhält Fox außerdem Zugriff auf die gesamte Bibliothek von Gumby-Zeichentrickserien, -specials, -filmen und -inhalten, die das derzeitige Angebot von Tubi für das Franchise erweitern werden. Fox wird nun daran arbeiten, neue Projekte rund um die Figur für die Ausstrahlung, das Streaming und mehr zu entwickeln.