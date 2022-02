Quotencheck

Die Fernsehstation VOX aus Köln hat im Januar insgesamt acht neue Ausgaben auf Sendung geschickt.

Die Markeist eine feste Bank im Abendprogramm von VOX . Die neue Runde startete bereits am 3. Januar um 20.15 Uhr. Im Mittelpunkt stand Fitnesstrainerin Nicole, die in Dubai durchstarten wollte. 1,18 Millionen Menschen schalteten ein, wovon 0,57 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Das Format sicherte sich einen Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Im Anschluss standen Serge und Yvonne im Mittelpunkt, die an die Cote Azur wollten. 0,92 Millionen Menschen sahen sich das Drama um ihre Pension an. 0,38 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil lag bei überdurchschnittlichen 7,8 Prozent.Die dritte Ausgabe beschäftigte sich mit Angi, die seit drei Jahren eine Lodge auf Sansibar betreibt und Floristin Ines, die seit 17 Jahren die Menschen in und um Los Angeles mit Blumenarrangements versorgt. 1,32 Millionen Menschen verfolgten am 10. Januar die Episode, die auf 8,9 Prozent in der Zielgruppe kam. Im Anschluss erreichte Michael, der Hüpfburgen auf Mallorca vermietet, 0,96 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen sicherte sich die Ausgabe 9,3 Prozent.Am 17. Januar startete VOX mit der Trauung von Nadin und Riccardo in der Türkei. Diese wollten sich 1,29 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, in der Zielgruppe fuhr die Folge 7,9 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss wollten Ben und Tom eine Mischung aus Café und Beauty-Salon auf der Sonneninsel Mallorca eröffnen. 0,80 Millionen Menschen interessierten sich für diesen Trend, sodass man auf einen Marktanteil von 7,7 Prozent kam.Gegen das Dschungelcamp gab es auf dem 22.15 Uhr-Slot nur Reruns zu sehen. Die Altenpflegerin Sarah wollte mit ihrem Partner auf Mallorca zum TikTok-Star werden. Diese Geschichte vom 24. Januar interessierte 1,33 Millionen Zuschauer, sodass man auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 8,1 Prozent kam. Es wurden 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt.Im Staffelfinale waren Steff und Peggy wieder zu sehen. Während Steff Grand Canaria erobern möchte, kann sich Peggy gar nicht dafür begeistern. 1,40 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen dies am 31. Januar um 20.15 Uhr, erneut waren 0,60 Millionen Umworbene ermittelt worden. Der Marktanteil wurde mit 8,5 Prozent beziffert.Die acht neuen zweistündigen Ausgaben erreichen im Durchschnitt 1,15 Millionen Fernsehzuschauer und sorgten für einen Gesamtmarktanteil von 4,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,49 Millionen verbucht, sodass man sich über einen Marktanteil von 8,2 Prozent freuen konnte.