«Wrong»: RTL+ findet Starttemin für Impro-Mockumentary

TV-News

«Wrong - unzensiert» stammt von David Helmut. Dabei sind die meisten Dialoge der achtteiligen Reihe improvisiert.

Im vergangenen August und September liefen die Dreharbeiten für Mockumentary-Comedyfür RTL+, nun hat der Streamingdienst einen Ausstrahlungstermin für die Impro-Serie gefunden. Am 9. März startet die von der Produktionsfirma NeueSuper umgesetzte achtteilige Reihe, die in Hamburg entstanden ist. RTL+ (damals noch TVNow) beschrieb die Serie als „sehr schwarz, sehr trocken“, sie kenne kaum Tabus. Im Mittelpunkt steht eine Hamburger Wohngemeinschaft, die als „pseudo-woke“ bezeichnet wird und sich mit ihren bizarren Problemen, Peinlichkeiten und Tabubrüchen regelmäßig aus sämtlichen moralischen Grauzonen herausmanövriert.Die Endzwanziger tun sich schwer, dem Ernst des Lebens ins Auge zu sehen. Hilfreich ist es dabei dann auch nicht, dass ein penetrantes Kamerateam jeden peinlichen Moment einfängt. Eigentlich sollten die Kameras nur einen "Day in the life of" der Bloggerin Melisa (Melisa Dobric) filmen, doch als das Team einen Drogenexzess in der WG und den Versuch eine vermeintliche Leiche verschwinden zu lassen, filmt, wittert die Redakteurin ihre Chance auf einen Quotenschlager. Die WG-Bewohner unterschreiben daraufhin einen KnebelvertragBesetzt ist die Serie, deren Dialoge nahezu vollständig improvisiert sind, neben Dobric mit David Helmut, Lena Meckel, Dennis Huszak, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever. Helmut hat «Wrong – unzensiert» kreiert und verantwortet als Headautor die Drehbücher.