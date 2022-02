«Ironheart»: Anthony Ramos steigt ein

US-Fernsehen

Der Schauspieler war zuletzt bei «In the Heights» zu sehen.

Für die Marvel-Seriehat man «In the Heights»-Star Anthony Ramos gecastet. Ramos gesellt sich zu der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Dominique Thorne, die die Marvel-Figur Riri Williams spielen wird, eine geniale Erfinderin und Schöpferin der fortschrittlichsten Rüstung seit Iron Man. Über Details zu Ramos' Rolle wurde Stillschweigen bewahrt.Bereits im April 2021 wurde bekannt, dass Chinaka Hodge als Chefautorin bei «Ironheart» fungieren wird. Die Serie wurde ursprünglich als Teil einer Disney-Investorentagspräsentation im Dezember 2020 angekündigt.Williams wurde erstmals 2016 in den Marvel-Comics vorgestellt, die von Autor Brian Michael Bendis und Zeichner Mike Deodato geschaffen wurden. In den Comics ist sie eine 15-jährige MIT-Studentin, die die Rüstung von Iron Man nachbaut, um eine eigene Rüstung zu entwickeln. Iron Man alias Tony Stark wird schließlich auf sie aufmerksam und ermutigt sie, das Leben eines Superhelden zu führen.