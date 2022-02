«Early Edition»-Reboot in Arbeit

US-Fernsehen

In der Serie bekam ein Mann die morgige Ausgabe der Tageszeitung geliefert.

Der Fernsehsender CBS möchte die Serieneu erfinden. In dem Originalformat spielte Kyle Chandler die Hauptrolle und bekam auf magische Weise die morgige Ausgabe der Chicago Sun-Times von einer mysteriösen Katze geliefert. Mit diesem Wissen konnte er die Zukunft verändern.In der Neuauflage erhält eine ehrgeizige, aber kompromisslose Journalistin schon heute die Zeitung von morgen. Sie findet sich dann in dem komplizierten Geschäft wieder, die Nachrichten zu verändern, anstatt sie zu berichten.Melissa Glenn fungiert als Autorin und ausführende Produzentin des Pilotfilms. DeVon Franklin von Franklin Entertainment wird zusammen mit Bob Brush auch die Produktion übernehmen. Jenna Nicholson von Franklin Entertainment wird als Co-Executive Producer fungieren. Sony Pictures Television und AFFIRM Television produzieren in Zusammenarbeit mit CBS Studios.