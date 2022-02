HBO schnappt bei Facebook-Serie zu

US-Fernsehen

Bei «Doomsday Machine» spielt Claire Foy die Hauptdarstellerin.

Facebook ist derzeit nicht besonders beliebt. Das ist wohl der perfekte Zeitpunkt, die Seriezu erwerben, in der Claire Foy die Hauptrolle als Facebook Chief Operation Officer Sherly Sandberg spielt. Die Serie basiert auf dem New-York-Times-Bestseller "An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination" von Sheera Frenkel und Cecilia Kang.«Doomsday Machine» beschreibt die politischen und sozialen Minenfelder, die Facebook auf seinem unerbittlichen Streben nach Wachstum durchquert hat. Die Serie untersucht, wie die Arbeit von Sandberg und Mark Zuckerberg die Art und Weise beeinflusst, wie Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren und Informationen konsumieren.Die Serie wird von Ayad Akhtar entwickelt und stammt von Anonymous Content und Wiip. Zu den ausführenden Produzenten gehören Foy, Akhtar, Paul Lee und Josh Stern von Wiip, David Levine und Doug Wald von Anonymous, Adam Berkowitz, Elyse Cheney und Adam Eaglin. Andrew Marantz vom New Yorker ist ebenfalls als Berater an dem Projekt beteiligt.