«How to With John Wilson» bekommt neue Folgen

Das HBO-Format wurde am Dienstag für eine dritte Staffel verlängert.

In der komödiantischen Doku-Seriefilmt der Filmemacher und selbst bezeichnete "ängstliche New Yorker" John Wilson das Leben anderer in der Stadt, während er versucht, Ratschläge zu täuschend einfachen Themen zu geben und seine eigene Mission der Selbstfindung fortzusetzen."John findet die Menschlichkeit an den banalsten und absurdesten Orten. Wir sind begeistert, New York weiterhin durch seine urkomische und ergreifende Linse zu sehen", sagte Amy Gravitt, Executive Vice President of HBO Programming."Ich versuche, sehr grobe Skripte zu entwerfen, was in einer Episode passieren könnte, und dann geben wir es an die Produktion und setzen einen Plan in die Tat um, um es zu drehen – und jedes einzelne Skript wird von Grund auf umgeschrieben, wenn wir mit dem Schnitt fertig sind", sagte er. "Ein großer Teil des Umschreibens muss im Schnitt passieren, weil wir jetzt für diese Aufnahmen schreiben, die wir nie hätten vorhersehen können, und sie sind immer so viel besser als das, was wir uns grob ausgedacht haben."