«The Rookie»-Spin-off kommt

US-Fernsehen

ABC plant einen Ableger mit der Darstellerin Niecy Nash.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ von ABC bestätigt bekam, arbeitet die Fernsehstation an einem Spin-off von. In der neuen Serie wird Niecy Nash die Hauptrolle übernehmen. Die neue Serie soll in der vierten Staffel des Formats mit einem zweistündigen Backdoor-Pilot eingeführt werden.Während sich die Mutterserie auf das LAPD konzentriert, würde sich die mögliche neue Serie auf das FBI fokussieren. Nash wird in den Episoden eine Gastrolle als Simone Clark spielen, die als Naturgewalt, lebende Verkörperung eines aufgeschobenen Traums – und als ältester Neuling in der FBI-Akademie beschrieben wird. Simone hat sich noch nie vor einer Herausforderung oder einem Kampf gescheut. Sie ist eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die ihre Träume auf Eis gelegt hat, um sicherzustellen, dass ihre Kinder ihren eigenen nachgehen können."Ich freue mich so sehr darauf, eine Gastrolle in «The Rookie» zu übernehmen und Simone Clark zum Leben zu erwecken!" sagte Nash. "Sie ist ein temperamentvoller und pikanter Fisch auf dem Trockenen. Die Besetzung ist fantastisch und ich kann es kaum erwarten, mitzuspielen!"