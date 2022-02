Jenna bricht auf einer Modelparty zusammen

Soap-Check

Bricht das junge Mädchen bei «Berlin – Tag & Nacht» zusammen, weil sie „nur“ zu wenig gegessen hat. Oder steckt doch mehr dahinter?

Als Anke auf Florian, Mia und Katrin trifft, ist sie verletzt vom Anblick der glücklichen Familie. Sie macht einen gehässigen Spruch. Der trifft Mia so sehr, dass Katrin Anke eine gepfefferte Ansage macht. Auch Franzi macht Anke klar, dass sie den Kontakt zu ihrer Familie nicht abbrechen wird. Als dann auch noch ihr Motorrad streikt, bricht Anke in Bens Armen weinend zusammen. Britta ist geschockt, als sie erfährt, dass Amelie wirklich pleite ist. Amelie will aber weiter an ihrem Wahlkampf festhalten, denn um wieder flüssig zu werden, braucht sie den Job als Bürgermeisterin. Ben und Tina träumen von Abenteuer-Flitterwochen mit Louis im Camper. Auf Carlas dringenden Rat hin machen sie zunächst einmal eine Probefahrt. Beide sehen freudig einem romantischen Abend entgegen und kommen am nächsten Morgen ernüchtert und durchgefroren nach Hause. Also keine Flitterwochen im Camper! Hannes hat ein Problem. Das Heideecho macht Jagd auf den Wunschbox-Wohltäter. Um die Fotojäger zu verwirren, stellt Hannes nun mehre Wunschboxen auf.Obwohl Werner Zweifel äußert, lässt Christoph sich auf den Deal mit Yvonne ein, doch diese lässt am nächsten Tag nichts mehr von sich hören. Währenddessen wartet Ariane am Altar ungeduldig auf Robert, der die Trauringe in der Wohnung vergessen hat. Zu ihrer Erleichterung erscheint er in letzter Minute. Josie kann im letzten Moment verhindern, dass Erik Paul von ihren Gefühlen erzählt. Doch Paul lässt nicht locker und hakt später noch einmal bei Erik nach. Daraufhin lässt Erik sich eine Notlüge einfallen, mit der Paul kurz darauf Josie konfrontiert. Henning vermutet, dass Shirin die Situation mit seinen Eltern zu viel ist. Daher schlägt er ihr einen schönen Abend zu zweit vor. Doch Shirin lehnt ab und gibt vor, arbeiten zu müssen. Durch Zufall findet Henning später heraus, dass Shirin ihn angelogen hat, und stellt sie zur Rede. Rosalie ist nicht begeistert, als sich Werner für das Haus interessiert, in das Vanessa und Max ziehen wollen. Doch als sie eine Weile über die Sache nachdenkt, wird ihr klar, dass sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann …Ausgerechnet am Valentinstag steht Sarah in Mainz vor verschlossenen Türen. Wird Jenny wenigstens auf ihre Nachrichten reagieren? Und dann noch das: Sarah reagiert dünnhäutig, als Jenny sich am Valentinstag nicht bei ihr meldet. Ist sie wirklich für eine Fernbeziehung geschaffen? Als klar wird, dass Franzi gemobbt wird, will Hubert sofort gegen die Eltern der Mobberin vorgehen. Kann Pfarrer Burman ihn einbremsen? Als Veronika erneut starke Rückenschmerzen bekommt, bietet ihr Rosi die Arbeit im Home Office an. Ist das die Lösung aller Probleme?Die Reisegesellschaft findet sich abseits jeglicher Zivilisation wieder und muss entsetzt feststellen, dass alles ein teuflischer Plan war. Cecilia trifft sich mit Matteos leiblicher Mutter. Was sie von ihr erfährt, reißt ihr vollkommen den Boden unter den Füßen weg. Obwohl die WG'ler dem Valentinstag entsagen, werden sie plötzlich von Jakobs Überraschung für Monika mit romantischen Gefühlen angesteckt.Lucie will sich rehabilitieren und die Steinkamps gegen Caroline unterstützen. Durch deren Assistentin sieht sie eine Chance dazu. Henning schafft es, Sophia abzulenken. So bewahrt er Isabelle und Yannick vor einer peinlichen Situation.Laura will die Identität ihres Investors entdecken, um ihn davon zu überzeugen, die Insolvenz von YvoMed abzuwenden. In ihrer Verzweiflung bricht Laura bei Kian ein, doch ausgerechnet John macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Die WG hat den Liebeskummer von Tonis Kollegin satt. Als Lilly entnervt Meikes sofortigen Auszug fordert, lässt sich Toni zu unbedachten Worten hinreißen, die Meike leider in den falschen Hals bekommt.Hannes steckt in Schwierigkeiten. Denn heute steht ein wichtiger Nachschreibtermin in der Uni an. Als wäre das nicht schon Stress genug, hängt ihm ausgerechnet noch sein Vater im Nacken. Er muss diese Klausur packen, aber wie? Mo hat die vermeintlich rettende Idee: Hannes soll schummeln. Und tatsächlich schmiedet er mithilfe von Lisa und Mo einen ausgeklügelten Plan, um die Klausur bestehen zu können. Sein Betrugsversuch scheint auch tatsächlich zu funktionieren. Doch kurz vor knapp kommt der Schock für Hannes. Er fliegt auf. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Jetzt wird sein Vater ihn erst recht killen. Lisa sieht das allerdings ganz anders und schafft es mit einer süßen Überraschung, Hannes zumindest zeitweise wieder aufzumuntern. Die Stimmung kippt, als er eine Nachricht von seinem Vater bekommt. Der wird bereits morgen bei Hannes auf der Matte stehen.Toni ist obenauf, als sie mit Milla auf eine Modelparty geht und sich dort selbstbewusst gegen einen erneuten Zickenangriff von Jenna wehren kann. Doch wenig später ist Toni alarmiert, als sie die Intrigantin völlig entkräftet und zunächst sogar leblos auf der Toilette findet. Fürsorglich päppelt sie Jenna auf. Es stellt sich heraus, dass sie aus Sorge um ihre Figur viel zu wenig gegessen und daher einen Schwächeanfall erlitten hat. Als sie wieder auf den Beinen ist, kommt es zu einer vorsichtigen Annäherung zwischen den beiden jungen Frauen. Dabei erfährt Toni, dass Jenna ihr unsägliches Konkurrenzdenken von ihrer überehrgeizigen Mutter mitbekommen hat. Toni reagiert schockiert, schöpft aber gleichzeitig die Hoffnung, dass Jenna sich nach diesem offenen Gespräch nach und nach zum Besseren ändern und ihre intriganten Züge ablegen wird.