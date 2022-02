Janna Bardewyck: Bei uns arbeiten eine Reihe von ehemaligen Auszubildenden

Interview

Die UFA startet mit der hauseigenen Academy ein Weiterbildungsprogramm für alle, die sich in Richtung Medien umsatteln wollen. Wir sprachen zum Bewerbungsstart mit Janna Bardewyck.

Mit unserem Programm möchten wir vor allem Menschen ansprechen, die vielleicht schon immer im Medienbereich arbeiten wollten, als auch solche die Medien noch gar nicht auf dem Schirm hatten und die gleichzeitig Lust auf eine berufliche Veränderung oder einen Neuanfang haben. Bewerben kann sich also jede:r zwischen 25 und 60+ , die:der Lust hat sich neu- oder umzuorientieren oder schon immer „irgendwas mit Medien“ machen wollte und die:der die Chance nutzen möchte, sich bei uns, auch ohne mediale Vorerfahrung, aus-/weiterbilden bzw. umschulen zu lassen.Die UFA Academy startet in 2022 vorerst mit vier Fachbereichen: Aufnahmeleitung, Filmgeschäftsführung, Regieassistenz und Script/Continuity.Die UFA und ihre Units bilden seit über zwei Jahrzehnten aus. Wir bieten am Standort Köln in den UFA-Units Serial Drama und Show & Factual jeweils Ausbildungen für audiovisuelle Medien Kaufleute (m/w/d) und Mediengestalter:innen Bild & Ton an.Am UFA-Hauptsitz in Potsdam haben wir in der UFA Serial Drama das gleiche Angebot sowie noch die kaufmännische Ausbildung für Büromanagement (m/w/d). Im Spätsommer startet zudem die UFA Fiction am Standort Leipzig mit der Mediengestalter:innen Bild & Ton Ausbildung. Zudem haben wir sowohl in der UFA GmbH in Potsdam als auch in der UFA Serial Drama in Köln noch jeweils einen Ausbildungsplatz für Fachinformatiker:innen, den wir jedoch nur für jeweils einen Ausbildungszyklus von drei Jahren anbieten.Dieses Angebot von staatlich anerkannten, IHK zertifizierten Ausbildungsangeboten bleiben unabhängig vom UFA Academy Angebot bestehen. Ebenso auch unsere internen Traineeprogramme. Der Unterschied ist, dass bei den Traineeprogrammen die Trainees (m/w/d) speziell in einer Unit und einer festen Produktion intern ausgebildet werden. Zudem werden bereits mediale Vorerfahrungen vorausgesetzt.Die ausgewählten Teilnehmer:innen werden in den ersten Tagen erst einmal „abgeholt“:in die Branche, ins Unternehmen und in den jeweiligen Fachbereich. D.h. wir starten mit theoretischen Kenntnissen und relevanten Infos, die für den weiteren Weg wichtig werden. Erst dann startet die Praxisphase. Geplant ist, die Fachbereiche in verschiedenen Produktionen und Unit übergreifend zu gestalten.Wir unterstützen bei Bedarf gerne bei der Wohnungssuche. Das handhaben wir auch bei unseren Auszubildenden so, sofern sie für die Ausbildung ihren Wohnort wechseln müssen.Unterrichtszeiten gibt es in dem Sinne nicht, denn die Weiterbildung wird einen primären Praxisbezug haben. Aber ein großer Fokus des Programms ist, dass wir im engen Austausch mit den Trainees sein werden. Die persönliche und organisatorische Betreuung wird durch die Personalentwicklung der UFA GmbH abgedeckt. Darüber hinaus wird jedem Trainee ein:e Mentor:in aus dem jeweiligen Fachbereich zur Seite gestellt, um auch losgelöst von den jeweiligen Praxisstationen immer eine vertraute Ansprechperson zu haben. Dieses Angebot übernehmen bestehende Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Units.Neben der umfangreichen Praxiserfahrung, die wir vermitteln möchten, ist die persönliche Begleitung und Betreuung ein großer Baustein des Programms. Ebenso werden wir die praktischen Inhalte mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen fundamentieren.Aktuell berücksichtigt das Angebot der UFA Academy die Fachrichtungen Aufnahmeleitung, Filmgeschäftsführung, Regieassistenz und Script/Continuity. Perspektivisch kann es durchaus sein, dass wir auch den Autor:innenbereich aufnehmen. Für den schreibenden Kreativbereich bieten wir zudem in unregelmäßigen Abständen Angebote über die UFA Serienschule an.Aus Datenschutzgründen kann ich keine Namen nennen, aber wir haben eine Reihe an ehemaligen Auszubildenden, die nicht nur nach erfolgreicher Ausbildung in verschiedene Positionen und Produktionen übernommen wurden, sondern auch teilweise inzwischen selbst bei uns ausbilden. Auch finden sich in allen UFA Units im mittleren und oberen Management ehemalige Auszubildende wieder oder auch solche, die sich nach einem Quereinstieg über verschiedene Positionen hochgearbeitet haben.Wir haben die aktuell angebotene Weiterbildungsmaßnahme der UFA Academy als Vollzeitprogramm geplant. Aber wir sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst, dass wir perspektivisch auch Teilzeitmöglichkeiten schaffen müssen.Einerseits weiß niemand von uns, wie lange man in der heutigen Zeit noch auf einen Arbeitsplatz angewiesen sein wird. Und es gibt sicher potenzielle Bewerber:innen, die auch mit 50+ noch Lust auf eine berufliche Veränderung haben. Und warum sollten wir nicht auf eine langjährige Expertise zurückgreifen, nur weil die Erfahrungsschatzkiste bisher noch nicht im Medienbereich vollgepackt wurde? Intern haben unsere Mitarbeitenden auch die Möglichkeit umzusatteln – ganz unabhängig vom Alter.Wir sind ein Projekt produzierendes Unternehmen. Und wie die meisten Filmschaffenden, werden auch in unseren Formaten die Mitarbeitenden nur projektbezogen angestellt. Aber natürlich haben wir nach zwei Jahren enger Begleitung ein absolut großes Interesse daran, die Absolvent:innen im Anschluss bei der UFA und ihren Units zu beschäftigen.