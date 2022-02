«Late Night Berlin»: Klaas lässt bis März auf sich warten

TV-News

Deutlich später als im Vorjahr kehrt die ProSieben-Show «Late Night Berlin» aus der Winterpause zurück. Statt im Februar starten Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt erst im März.

Klaas Heufer-Umlauf und seine Late-Night-Showbefindet sich seit Anfang Dezember in der Winterpause. Diese wird der Entertainer von ProSieben auch noch ein paar Wochen genießen dürfen, denn der Unterföhringer Sender hat via Twitter den Start der neuen Staffel bekannt gegeben und damit die Winterpause um einen weiteren Monat sozusagen verlängert. Demnach erfolgt die Rückkehr des Comedy-Formats am 8. März, womit feststeht, dass man am im vergangenen Jahr geänderten Sendeplatz am Dienstag festhält. Außerdem ist dies die späteste Rückkehr aus der Winterpause seit dem Sendestart 2018.Im vergangenen Jahr startete die Show bereits am 16. Februar in die neue Staffel. Die Frühjahrs-Runde erzielte im Schnitt 0,51 Millionen Zuschauer, wovon 0,36 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammte. Die Marktanteile fielen mit 3,9 Prozent insgesamt und 10,1 Prozent ordentlich aus. Die 13 Ausgaben der Herbststaffel sorgten für niedrigere Werte von 0,42 Millionen Zuschauer und 3,1 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,28 Millionen und acht Prozent zu Buche.Unklar ist derweil wie der Sendeplan ab dem 8. März dann genau aussieht, denn im vergangenen Jahr lief im Frühjahr noch «The Masked Singer» auf diesem Sendeplatz. Im Herbst wechselte die Hit-Show bekanntlich auf den Samstagsabend. Bis es soweit ist, strahlt ProSieben dreimal die Clipshow «Darüber… die Welt». Auf dem späten Programmslot werden derweil alte Folgen wiederholt.