Disney erhöht Ausgaben, Disney+ mit 130 Mio. Abonnenten

Vermischtes

Der Fernsehkonzern möchte mehr als eine Milliarde mehr in diesem Quartal investieren.

Disney plant, die Ausgaben für die Programmgestaltung von Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) in diesem Quartal um mehr als eine Milliarde Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu erhöhen. "Es dreht sich alles um Inhalte, Inhalte, Inhalte", sagte CEO Bob Chapek während der Telefonkonferenz, die auf die Ankündigung von Disney folgte, dass Disney+ bis Ende 2021 fast 130 Millionen Abonnenten weltweit erreicht hat.Für das laufende Quartal plant das Unternehmen, seine Ausgaben für Direct-to-Consumer-Programme gegenüber dem Vergleichsquartal 2021 um 800 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar zu erhöhen, sagte Finanzchefin Christine McCarthy am Mittwoch während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2022 von Disney. Auf der Seite der linearen Networks werden die Ausgaben für Inhalte voraussichtlich um etwa 500 Millionen Dollar steigen.Disney+ hat sein Ziel erreicht, jede Woche einen neuen Titel vorzustellen, so Chapek, und will insgesamt die Zahl der Inhalte verdoppeln. Bis 2023 wird Disney eine Preiserhöhung für Disney+ in Betracht ziehen, sobald das Ziel für neue Inhalte erreicht ist. "Wir sind optimistisch, was unsere zukünftigen Inhalte angeht, nicht nur in Bezug auf die Qualität, sondern auch in Bezug auf die Quantität", sagte Chapek. "Und das ist es, was unseren Optimismus in Bezug auf die Preissetzungsmacht, die wir in Zukunft haben werden, antreibt."