CBS bestellt Polizeidrama «East New York»

US-Fernsehen

Der Pilotfilm kommt von William Finkelstein und Mike Flynn.

Der Fernsehsender CBS hat einen Piloten der Serieerteilt, die von William Finkelstein und Mike Flynn stammt. Finkelstein ist vor allem für seine Arbeit als Autor und Produzent einer Reihe von Polizei- und Justizdramen bekannt. Zuletzt arbeitete er an «The Good Fight», der CBS-Nachfolgeserie von «The Good Wife».Die Serie folgt Regina Haywood, der frisch beförderten Polizeichefin von East New York, einem verarmten Arbeiterviertel am östlichen Rand von Brooklyn. Sie leitet eine Gruppe von Polizisten und Detektiven, von denen einige ihre kreativen Methoden des Dienens und Beschützens inmitten sozialer Umwälzungen und der ersten Anfänge der Gentrifizierung nur widerstrebend anwenden.Finkelstein und Flynn sind neben Mike Robin von Skyemac Productions und Christine und Mark Holder von Wonder Street die ausführenden Produzenten von «East New York». Das Studio ist Warner Bros. Television.