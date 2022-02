Christel Haas wird ZDF-Landesstudio-Leiterin in Rheinland-Pfalz

Köpfe

Sie tritt die Stelle im Sommer an und folgt auf Susanne Gelhard, die sich in den Ruhestand verabschiedet.

Die derzeitige Korrespondentin im ZDF-Studio Südwesteuropa in Paris, Christel Haas, wird ab Juli 2022 Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz. Das gab das ZDF am Donnerstag bekannt. Haas folgt damit auf Susanne Gelhard, die sich nach fast 40 Jahren beim ZDF im kommenden Sommer in den Ruhestand verabschiedet. Haas ist seit Februar 2017 als zweite Korrespondentin und Abwesenheitsvertreterin des Studioleiters Thomas Walde im ZDF-Studio in Paris im Einsatz. Dort wird sie bis zu den Präsidentschaftswahlen im April 2022 bleiben. Vor ihrem Pariser Engagement bekleidete sie verschiedene Funktionen in der «heute»-Redaktion, nter anderem als Reporterin und Schlussredakteurin der 19:00-Uhr-«heute»-Sendung.„Christel Haas bringt eine langjährige Erfahrung als Redakteurin, Reporterin und Autorin mit in die neue Aufgabe. Sie wird die engagierte Arbeit kompetent fortsetzen können, die Susanne Gelhard in den zurückliegenden fünf Jahren mit ihrem Landesstudio-Team geleistet hat“, kommentiert ZDF-Chefredakteur Peter Frey die Personalie.„Mit der Flut im Ahrtal und der Entwicklung des Biontech-Impfstoffs am Standort Mainz stand Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt des Nachrichtengeschehens. Im Jahr 2021 konnte Susanne Gelhard dabei ihre ganze Korrespondentenerfahrung noch einmal ausspielen", würdigt Chefredakteur Peter Frey die scheidende Studioleiterin, die die Landesstudio-Leitung seit 2017 innehat. Seit 1983 für das ZDF tätig, hatte sie zuvor die Auslandsstudios in London, Warschau und Wien sowie das Landesstudio Berlin geleitet. Vor ihrem Wechsel ins Landesstudio Rheinland-Pfalz war sie zwei Jahre lang Redakteurin für das Dokumentationsformat «ZDFzeit».