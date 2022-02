«A Womens Story»: RTL+ zeigt Doku mit Natalia Wörner

TV-News

Mit zahlreichen aktiven Frauen-Stimmen setzt sich Wörner mit der Doku für mehr Gleichberechtigung, Rechte und Freiheiten für Frauen ein.

Passend zum Weltfrauentag am 8. März veröffentlicht der Streamingdienst RTL+ die Dokumentation. Darin trifft Schauspielerin Natalia Wörner auf starke und selbstbewusste Frauen, die für ihre Gleichberechtigung, Rechte und Freiheiten kämpfen und so als role models und Vorreiterinnen einer Bewegung gelten können, die immer wieder die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema lenken. Neben internationalen Stars wie Helen Mirren und Andie MacDowell kommen auch einige Aktivistinnen aus Deutschland zu Wort. Darunter sind Jutta Allmendinger, Iris Berben, Thelma Buabeng, Maria Furtwängler, Ursula Karven, Louisa Dellert und Janina Kugel. Sie alle berichten von prägenden Erfahrungen, dem Aufbäumen gegen herrschende Konventionen und „ermutigen zu einer Zeitenwende“, wie es in einer Mitteilung heißt.„Diese Arbeit ist für mich eine Herzensangelegenheit. Der Film soll Mut machen und Wege zeigen, wie wir den Staffelstab an die jungen Frauen weitergeben, das Terrain zu erobern, das Ihnen zusteht – unterstützt von einem ganzen Chor starker Frauen. Es ist durch Super 8-Material aus meiner Kindheit, welches zeigt, warum mich dieses Thema so intensiv begleitet, eine sehr private Antwort auf viele unbeantwortete Fragen geworden, die sich noch immer stellen“, erklärt Wörner, die auch als Creative Producerin an der Umsetzung beteiligt war.Produzentin Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel ergänzt: „Wenn wir es schaffen, auch nur ein paar Zuschauer:innen zum Umdenken zu bewegen, haben wir schon gewonnen. Und wir haben wieder einen kleinen Schritt in Richtung einer neuen Gesellschaftsordnung gemacht. Die Frauen waren früher mächtiger – und sie werden es wieder sein.“ Neben Szyszkowitz-Schwingel waren auch Marc Lepetit und Tobias Schiwek als Produzenten beteiligt. «A Women’s Story» ist eine Koproduktion von UFA Documentary und WE ARE ERA. Regie führten Sandra Schaede und Robert Kummer, das Buch stammt von Schyda Vasseghi. Producer ist Sven Heiligenstein.