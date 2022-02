Oscars 2022: Weder Absage noch Impfung

Kino-News

Die Filmakademie wird die Veranstaltung Ende März wie geplant über die Bühne bringen.

Wie die amerikanischen Fachblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ berichten, wird bei der diesjährigen Oscar-Verleihung keine Corona-Impfung benötigt. Die Academy of Motion Pictures and Sciences wird die Gala im Dolby Theatre am Hollywood Boulevard veranstalten. Der Termin fällt aufgrund der Olympischen Winterspiele auf den 27. März 2022. Vor einem Jahr wich man in die Union Station aus, um in einem kleinen Rahmen den Preis zu verleihen.Obwohl die Academy den Teilnehmern eine Impfung vorschlägt, müssen sie sich bei der Oscar-Verleihung 2022 vor der Verleihung testen lassen, wobei für nicht geimpfte Gäste zusätzliche und strengere Testanforderungen gelten. Mit dieser Regelung hält sich die Academy technisch gesehen an die Richtlinien des Bezirks Los Angeles für "Indoor-Mega-Events", die für alle Besucher ab zwei Jahren entweder einen vollständigen Impfstatus oder einen negativen Covid-19-Test am Tag der Veranstaltung vorschreiben.Der Bezirk L.A. ist noch einige Zeit davon entfernt, seine Maskenpflicht für Innenräume aufzuheben. Am Dienstag erklärte die Leiterin des öffentlichen Gesundheitswesens, Barbara Ferrer, dass die Maskenpflicht frühestens Ende April aufgehoben werden kann, wenn die Fallzahlen nicht extrem niedrig sind, also weit nach der Oscar-Verleihung im März.