Q2: FOX steigert Umsatz

Wirtschaft

Jedoch reißt die Glücksspieltochter Flutter ein riesiges Loch in die Bilanzzahlen.

Die Fox Corporation hat in ihrem zweiten Geschäftsquartal einen Verlust verbucht, obwohl die Einnahmen aus Werbung und Vertrieb stiegen. Das Sorgenkind des Unternehmens ist die Glücksspielgruppe Flutter, deren Wert abgeschrieben werden musste. Fox, der Eigentümer des Senders FOX und des Fox News Channel, gab an, dass die Einnahmen im Berichtszeitraum um neun Prozent gestiegen sind und 4,44 Milliarden US-Dollar betragen haben. Im Vorjahreszeitraum kam man auf 4,09 Milliarden.Das Unternehmen meldete jedoch einen Nettoverlust von 85 Millionen Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 224 Millionen Dollar. Fox teilte mit, der Verlust sei in erster Linie auf "die Veränderung des Marktwerts der Investitionen des Unternehmens" zurückzuführen, die bei Flutter Entertainment verbucht wurden, an dem Fox eine bedeutende Beteiligung hält. Flutter ist die Muttergesellschaft von Glücksspielseiten wie FanDuel.Während eines Telefongesprächs mit Investoren sagte Fox-CEO Lachlan Murdoch, dass die anhaltende Konzentration des Unternehmens auf die Erfassung von Werbegeldern im Zusammenhang mit Live-Fernsehübertragungen die Arbeit des Unternehmens unterstütze. Da alle Fernsehsender sinkende Einschaltquoten für Unterhaltungsprogramme mit fiktionalen Formaten verzeichneten, konzentrierten sich mehr Werbetreibende auf "Live-Nachrichten und Sport" und digitales Streaming, sagte er. Er war der Meinung, dass die Investitionen von FOX in Sportrechte, einschließlich des bevorstehenden Starts der USFL-Spring-Football-League, sowie in Fox News mehr von dieser Aktivität einfangen würden.Die Kabelnetzwerke des Unternehmens verzeichneten einen Umsatzanstieg von zehn Prozent 1,64 Milliarden Dollar, was vor allem auf die Rückkehr der College-Football-Spiele, zusätzliche Spiele der Major League Playoffs und Verkäufe bei Fox News Media zurückzuführen ist. Die Einnahmen der Rundfunk- und Fernsehsender stiegen um acht Prozent auf 2,76 Milliarden US-Dollar.