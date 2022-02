Peacock bestellt «Apples Never Fall»

US-Fernsehen

Die Autorin schrieb schon «Big Little Lies» und «Nine Perfect Strangers».

Der jüngste Roman von Liane Moriarty,, wird bei Peacock als Miniserie laufen. In einer Ausschreibung hat sich Heyday Television von Universal International Studios die Rechte an dem im September 2021 erschienenen Buch gesichert und einen Serienauftrag bei Peacock an Land gezogen. Seit seinem Debüt hat sich das Buch über eine Million Mal verkauft.Die Serie dreht sich um die Delaneys, die von außen betrachtet eine beneidenswert zufriedene Familie zu sein scheinen. Die ehemaligen Tennistrainer Joy und Stan sind Eltern von vier erwachsenen Kindern. Nach fünfzig Jahren Ehe haben sie endlich ihre berühmte Tennisakademie verkauft und sind bereit, die goldenen Jahre ihres Lebens zu beginnen. Doch als Joy verschwindet, sind ihre Kinder gezwungen, die Ehe ihrer Eltern und ihre Familiengeschichte mit neuen Augen zu betrachten.Melanie Marnich wird das Buch für den Bildschirm adaptieren und wird auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren. David Heyman wird über Heyday Television als ausführender Produzent fungieren. Moriarty ist auch ausführender Produzent zusammen mit Albert Page und Jillian Share. Heyday Television wird produzieren, während NBCUniversal Global Distribution die Serie vertreiben wird.