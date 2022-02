Primetime-Check

Wie lief die es für die neue Sat.1-Serie «Nachricht von Mama»? Konnte die Doku-Reihe «Planet der Liebe» im Ersten punkten? Wie sah das Ergebnis von «RTL Direkt» ohne den Dschungel aus?

Das Erste startete mitin die Primetime und sicherte sich eine Reichweite von 2,92 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was 9,5 Prozent des Gesamtmarktes belegte. Mit 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 7,6 Prozent drin.undsahen im Anschluss 2,34 und 2,30 Millionen, was zu Marktanteilen von 8,2 und 11,4 Prozent führte. Bei den Jüngeren verzeichnete die blaue Eins 6,0 und 9,3 Prozent Marktanteil. Das ZDF setzte sich mitdie Tageskrone auf, denn den Krimi wollten sich 7,54 Millionen nicht entgehen lassen. Am Markt generierte der Mainzer Sender Quoten von 24,8 Prozent bei allen und 8,7 Prozent beim jungen Publikum. Dasbehielt noch 4,35 Millionen Seher und verzeichnete Marktanteile von 17,1 und 9,4 Prozent.Bei RTL gingauf Sendung, die Quizshow verfolgten 4,28 Millionen Zuschauer, womit der Kölner Sender starke 14,5 Prozent des Gesamtmarktes belegte. In der klassischen Zielgruppe sorgte die Jauch-Show für 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährige und 15,6 Prozent. Ohne das Dschungelcamp-Umfeld verlorerwartungsgemäß an Reichweite und Marktanteilen. Die Nachrichtensendung markierte ab 22:15 Uhr ein 2,32-millionenköpfiges Publikum und Sehbeteiligungen von 10,5 und 12,5 Prozent. Mit 0,64 Millionen Jüngeren landete man aber vor den «Tagesthemen» (0,44 Millionen) und dem «heute journal» (0,57 Millionen). VOX setzte auf den eine neue-Staffel und lockte 1,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. In der Zielgruppe stand eine Sehbeteiligung von 8,3 Prozent auf der Uhr.Für Sat.1 lief es an diesem Abend katastrophal, denn die Serieerzielte mit den beiden ersten Folgen nur Reichweiten von 0,97 und 0,94 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei grausamen 3,1 und 3,3 Prozent, in der Zielgruppe fiel das Ergebnis mit 4,1 und 4,3 ebenfalls furchtbar aus. Bei ProSieben sorgten die Sitcomundfür 0,91 und 0,76 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppenanteile von 8,6 und 8,0 Prozent. Zwei-Folgen generierten ab 21:07 Uhr 0,62 und 0,53 Millionen Zuschauer sowie 7,3 und 6,3 Prozent.hielt diesen Wert mit 6,2 Prozent einigermaßen konstant, ab 22:00 Uhr blieben noch 0,43 Millionen der roten Sieben treu.Kabel Eins strahlte die Filmeundaus und brachte es auf 0,82 und 0,47 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile von 4,6 und 5,2 Prozent bewegten sich im grünen Bereich. Noch besser lief es für RTLZWEI und. Die Doppelfolge holte 1,02 und 0,90 Millionen Zuschauer und Einschaltquoten von 7,2 und 7,4 Prozent.sorgte ab 22:15 Uhr für 0,40 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent bei den Umworbenen.