«Frühling» lässt neben stärkerem «Tatort» wieder nach

Quotennews

In der Vorwoche glänzte ZDF neben einer «Polizeiruf 110»-Ausgabe. Diese Woche musste der neue Teil der Reihe allergings wieder gegen den quotenstärkeren Krimi ran.



Der neueerzählte vom Schauspieler Moritz Seitz, der für den Mord an einem Theaterstar verurteilt wurde und deshalb seit vier Jahren in Haft sitzt. Überraschend meldete sich nun Schauspieler Ole Stark bei den Hauptkommissaren Ballauf und Schenk und behauptete der Mörder zu sein. Vor zwei Wochen brachte es die vorherige Krimiausgabe auf 9,15 Millionen Fernsehende sowie 2,15 Millionen jüngere Interessenten. Der «Polizeiruf 110» der Vorwoche überzeugte 8,44 Millionen Zuschauer.Diese Woche ging es mit 9,37 Millionen Fernsehzuschauern noch weiter aufwärts. Somit durfte sich Das Erste über einen herausragenden Marktanteil von 27,8 Prozent freuen. Das jüngere Publikum verkleinerte sich allerdings auf 1,91 Millionen Menschen, was weiterhin eine ausgezeichnete Quote von 21,4 Prozent zur Folge hatte.übernahm im Anschluss mit 3,68 Millionen Interessenten, was weiterhin hohen 14,3 Prozent entsprach. Die 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich zudem einen sehr guten Marktanteil von 8,4 Prozent.Wie in der Vorwoche setzte das ZDF auf einen neuen Teil der gefragten Dramödie. Allerdings musst man im Vergleich zum vergangenen Sonntag einige Verluste hinnehmen. Damals schalteten 6,46 Millionen Neugierige ein, gestern waren es noch 5,70 Millionen. Folglich sank auch der Marktanteil von 19,2 auf weiterhin hohe 16,9 Prozent. Bei den 0,74 Millionen Jüngeren stand eine starke Sehbeteiligung von 8,4 Prozent auf dem Papier.