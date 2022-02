Filip Pavlovic ist Dschungelkönig

Quotennews

Da ist es schon wieder vorbei! Rund drei Wochen begleitete RTL die Promis im Dschungel und gestern gab es das große Finale!

Am 21. Januar 2022 ging es in diesem Jahr wider los und auf RTL wurde jeden Tag gerufen:. Erfreulich für RTL war, dass die Quote an nahezu jedem Sendetag überzeugte und es kaum Schwächen gab. Mit anfänglichen 4,58 Millionen Zuschauern pendelte das Format je nach Sendetag rund um die 4-Millionen-Marke und schlug mehr oder weniger jeden Tag die Zahlen der eigentlichen Primetime. In der nun abgelaufenen Woche holte man an vier Tagen über 4 Millionen Zuschauer, bis gestern das große Finale auf dem Programm stand.Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch, dass man in Köln bereits jetzt meilenweit hinter den Leistungen der letzten richtigen «Dschungelcamp»-Staffel gelandet ist. Im Januar 2020 war die Frage bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» eher, ob man die 5- oder 6-Millionen-Marke knacken könne. Zum Finale 2020, als RTL sich über 6,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 30,0 Prozent freuen konnte, gelang das. Außerdem überzeugten absurde 3,04 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, die für 44,0 Prozent Marktanteil sorgten. In die Primetime traute sich RTL damals mit der Show trotzdem nicht, das Finale startete um 22:15 Uhr. So auch gestern, denn in der gestrigen Primetime sollte eine Casting-Folge vonlaufen.Mit vor den Bildschirmen waren ab 22:15 Uhr waren gestern 4,96 Millionen Zuschauer, die damit 23,2 Prozent des TV-Marktes blockierten. In der Zielgruppe sorgte RTL weiter für Aufsehen und holte mit 1,96 Millionen 14- bis 49-Jährigen glänzende 34,4 Prozent am entsprechenden Markt. Damit holte der dreifarbige Sender in allen Kategorien entsprechende Bestwerte dieser Staffel, so wie es bei einem Finale eben auch sein sollte. «Deutschland sucht den Superstar» in der Primetime konnte unterdessen wenig überzeugen. Wobei es mit 2,5 Millionen Zuschauern besser als letzten Samstag und natürlich besser als am Dienstag lief. 8,7 Prozent Marktanteil sprechen jedoch für das durchschnittliche Ergebnis und wenn auch 13,7 Prozent in der Zielgruppe ordentlich aussehen, 0,84 Millionen Zuschauern sind für «DSDS» schon dürftig.