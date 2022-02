Amazon bestellt «Horror of Dolores Roach»

US-Fernsehen

Die halbstündige Fernsehserie basiert auf einem Podcast von Gimlet.

Die Verantwortlichen von Amazon haben das Go fürgegeben. Das Format wird eine halbstündige Serie, die auf dem gleichnamigen Podcast von Gimlet basiert. Bereits im Juni 2021 hat man einen Pilotauftrag erteilt. Neben den Hauptdarstellern Justina Machado und Alejandro Hernandez spielen Kita Updike und K. Todd Freeman in der Serie mit. Aaron Mark, der den Original-Podcast schrieb und Regie führte, und Dara Resnik fungieren neben Gloria Calderón Kellett und Roxann Dawson als Co-Showrunner und ausführende Produzenten, wobei Dawson beim Pilotfilm Regie führte.In der Serie wird Dolores Roach (Justina Machado) nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kehrt mit 200 Dollar und den Kleidern, die sie am Leib trägt, in ein stark gentrifiziertes Washington Heights zurück. Ihr Freund wird vermisst, ihre Familie ist schon lange weg. Dolores trifft sich mit einem alten Kifferfreund, Luis (Alejandro Hernandez), der ihr Unterkunft und Verpflegung bietet und sie gegen Geld Massagen im Keller seines baufälligen Ladens Empanada Loca geben lässt, dem einzigen Überbleibsel ihres früheren Lebens."Wir bei Amazon Studios haben uns zusammen mit allen anderen in diese Geschichte verliebt, als der Podcast die Hörer eroberte", sagte Marc Resteghini, Head of Development bei Amazon Studios. "Wir könnten nicht aufgeregter und glücklicher sein, mit solchen Weltklasse-Kreativen zusammenzuarbeiten, um Dolores Roach in einer sicherlich fesselnden Serie auf den Bildschirm zu bringen."