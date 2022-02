Macaulay Culkin dreht Dokumentarfilm «Midlife Crisis»

US-Fernsehen

Der Star aus «Kevin – Allein zu Haus» produziert mit Lightbox einen Film.

Millionen von Menschen wandten sich letztes Jahr an Macaulay Culkin, als er twitterte, dass er 40 geworden sei und Ratschläge brauche, wie er mit dem Älterwerden umgehen könne. Die daraufhin entstandene Online-Diskussion brachtehervor, ein neues Premium-Dokumentarfilmformat mit Lightbox.Culkin wird die Fragen stellen, die sich jeder stellen muss, der sich mit dem Prozess des Alterns, der Vaterschaft und der lebenslangen Partnerschaft auseinandersetzt, um sicherzustellen, dass die ungezügelte Leidenschaft nicht zu einem Relikt unserer Jugend wird."Mack bleibt so kultig und beliebt wie eh und je – eine Social-Media-Sensation, ein Internet-Unternehmer und ein hart arbeitendes Mitglied seiner Velvet-Underground-Tribute-Band", so Jonathan Chinn und Simon Chinn, Mitbegründer des mehrfach Oscar- und Emmy-gekrönten Teams von Lightbox, in einer Erklärung. "Trotz seines legendären Status muss er sich wie wir alle damit auseinandersetzen, was es bedeutet, ein normaler Mann mittleren Alters zu sein, mit einer Frau und einem neuen Kind, das bald so alt sein wird wie er, als er ein weltweiter Superstar wurde. Wir sind begeistert, dass wir unsere Midlife-Crisis mit ihm in diesem aufregenden Projekt durcharbeiten können!"