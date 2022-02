HBO verlängert «Somebody Somewhere»

US-Fernsehen

In der Comedy-Serie spielt Bridget Everett die Hauptrolle.

Der Pay-TV-Anbieter HBO hat die Comedy-Serieverlängert. Das Format feierte am 16. Januar Premiere, das Finale der ersten Runde steht für den 27. Februar an. Die Stand-up-Comedienne Bridget Everett («Inside Amy Schumer», «Camping») spielt die Hauptrolle der Sam, einer nihilistischen Frau aus Kansas, die darum kämpft, in ihre Heimatstadt zu passen.Sie kämpft mit der Trauer über den Tod ihrer Schwester und den komplizierten Beziehungen zu ihren Eltern und ihrer überlebenden Schwester, findet aber heraus, dass das Singen ihre Rettung ist, was sie auf eine Reise zu sich selbst und einer neuen Gemeinschaft von Außenseitern führt."Bridget Everett bringt eine solche Wärme auf den Bildschirm, dass es eine absolute Freude ist, zu sehen, wie das Publikum ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit diesem Ensemble teilt", sagte Amy Gravitt, Executive Vice President von HBO Programming. "Wir freuen uns sehr, dass Hannah und Paul uns in einer weiteren Staffel von «Somebody Somewhere» daran erinnern, woher wir alle kommen."