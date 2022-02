«Let the music play» kehrt recht schwach auf den 19-Uhr-Sendeplatz zurück

Wochenquotencheck

Sat.1 stellte das Vorabendprogramm um und tauschte das «Buchstaben Battle» aus.



Die Showist eine Neuauflage von «Hast du Töne?», was von 1999 bis 2001 bei VOX ausgestrahlt wurde. Die neue Sendung mit Moderator Amiaz Habtu fand nun allerdings zu Sat.1 . Es treten stets drei Kandidaten in fünf Spielrunden an und versuchen die Titel der unterschiedlichsten Songs zu erkennen. Der beste Spieler zieht ins Finale ein und hat dort die Chance auf den Gewinn von bis zu 10.000 Euro. Die Musik kommt zudem nicht vom Band, sondern wird live im Studio von der Band Wolf & The Gang beigesteuert. Zu Beginn wurden die Folgen ab 2021 unter der Woche ab 19 Uhr gezeigt, mit gelegentlichen Promi-Specials zur Primetime. Schließlich gab es ab Oktober nur Wiederholungen am Wochenende, ehe das Programm ab dieser Woche nun auf den ursprünglichen Sendeplatz zurückkehrte und somit das «Buchstaben Battle» ablöst.Am Montag fanden zum Auftakt 0,64 Millionen Fernsehende auf den Sender, um zu sehen, wie sich die Kandidaten Maria, Sylvia und Marco schlugen. Doch mehr als schwache 2,4 Prozent Marktanteil waren zum Start auf dem wiedererlangten Sendeplatz nicht möglich. Bei den 0,19 Millionen Jüngeren wurde zudem zum Auftakt der Tiefstwert der Woche von ernüchternden 3,7 Prozent eingefahren.Die Zuschauerzahl erhöhte sich einen Tag später recht deutlich auf 0,70 Millionen, was zugleich den Bestwert dieser Woche darstellte. Bei einer mageren Sehbeteiligung von 2,7 Prozent war allerdings weiterhin deutlich Luft nach oben. Die 0,28 Millionen Umworbenen standen mit akzeptablen 5,5 Prozent Marktanteil ein ganzes Stück besser da. Am Mittwoch folgte eine weitere Ausgabe vor 0,65 Millionen Fernsehende, was niedrige 2,6 Prozent Marktanteil bedeutete. Nun fielen auch die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen wieder recht deutlich auf schwache 3,9 Prozent zurück.Auf dem Gesamtmarkt hielt sich die Reichweite am darauffolgenden Tag konstant bei 0,65 Millionen Menschen, so dass erneut ausbaufähige 2,6 Prozent auf dem Papier standen. Für die 0,22 Millionen Werberelevanten lief es mit mäßigen 4,3 Prozent hingegen wieder etwas besser. Zum Abschluss der Woche wurde mit 0,58 Millionen sowie einer mickrigen Quote von 2,3 Prozent der Tiefstwert seit dem Neustart eingefahren. Die 0,20 Millionen Jüngeren beendeten die Woche mit mauen 4,1 Prozent.Unterm Strich überzeugte das Hitquiz in der ersten Woche auf dem 19-Uhr-Sendeplatz somit nicht. Zuletzt hatte sich das «Buchstaben Battle», welches nun abgelöst wurde, wieder gesteigert, so dass oftmals mehr als 0,90 Millionen Fernsehende auf den Sender fanden. Somit stellte die Umstellung des Programms nun einen deutlichen Quotenverlust dar. Auch in der Zielgruppe kam die Programmänderung bis jetzt nicht sonderlich gut an. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob sich «Let the music play» auf diesem Sendeplatz noch steigern kann.