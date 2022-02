«Germanys Next Topmodel» startet erfolgreich gegen den Dschungel

Quotennews

Die neue Staffel der Reality-Show hat am Donnerstag begonnen. Die Marktanteile waren erneut prima.

Vor 365 Tagen startete die vorletzte Staffel von. Heidi Klum erreichte mit ihrer Berliner-Staffel zum Auftakt 2,33 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 1,55 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den für den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen waren 18,3 Prozent dabei. In diesem Jahr hatte man «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» im Gegenprogramm, die Unterhaltungsshow der roten Sieben zeigte sich davon unbeeindruckt.Die Pionierin der Diversität („Alle reden davon, dass sie mehr Diversity möchten. Aber ich, ich bring’s an den Start!“, Zitat Heidi Klum) lockte am Donnerstag 2,06 Millionen Fernsehzuschauer mit der 68-jährigen Barbara aus Flensburg und der 66-jährigen aus Berlin stammenden Lieselotte an. Die Produktion von Redseven sorgte für einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen, die vermutlich eher wegen Teilnehmerinnen wie der 19-jährige Laura aus Günzach oder der 23-jährigen Jasmin aus Düsseldorf einschalteten, wurden 1,46 Millionen Zuschauer ermittelt. Der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei fabelhaften 20,4 Prozent.Zwischen 23.00 und 00.00 Uhr blickte das Boulevard-Magazinhinter die Kulissen der ProSieben-Show. Die von Annemarie Carpendale moderierte Sendung unterhielt 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von 5,4 Prozent sorgten. Bei den Umworbenen fuhr das Format 0,48 Millionen Zuschauer ein, sagenhafte 14,0 Prozent waren die Folge.