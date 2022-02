«TV total» mit neuem Tiefstwert

Quotennews

Nachdem sich Pufpaff und ProSieben für zwei Wochen mit leicht verbesserten Zahlen stabilisieren konnten, gerät der Aufwärtstrend ins Stocken.

Zuletzt ergaben sich zwei gute Wochen für ProSieben und. Mit 1,46 Millionen Zuschauern zum 19. Januar steigerte sich die Zuschauerzahl im Vergleich zur Vorwoche seit Wochen erstmals und mit den 1,45 Millionen Zuschauern vom 26. Januar bestätigte «TV total» sogar die eigene Leistung. Doch erneut eine Woche später ist der Traum einer konstanten Leistung zu Ende geträumt. Gestern schauten in der Primetime lediglich 1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dem Showmaster Pufpaff zu. Der Marktanteil fiel von zuletzt 4,8 auf 4,1 Prozent und auch die Zielgruppe ließ ordentlich Federn.Hier fiel «TV total» nach zwei Wochen wieder unter die 1-Million-Marke und holte gestern mit 0,89 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren den bisher schlechtesten Wert der Primetime-Folgen. Nichtsdestotrotz liegt hier der Marktanteil noch immer bei guten 12,6 Prozent. Gegensätzlich zu den Entwicklungen bei ProSieben kann sich RTLZWEI über Steigerungen bei denfreuen. Die Showholt Woche für Woche mehr Zuschauer nach Grünwald. Gestern waren es mit 1,05 Millionen sogar so viele, wie nie zuvor in dieser Staffel.Der Marktanteil kletterte damit auf 3,5 Prozent und mit 0,56 Millionen Zielgruppen-Zuschauern holte sich die Großfamilie ebenfalls einen neuen Staffel-Bestwert inklusive starkem Marktanteil von 8,0 Prozent. In der zweiten Folge des gestrigen Abends ab 21:20 steigerten sich die «Wollnys» kurzerhand nochmal und mit 1,11 Millionen Zuschauern insgesamt und einem Marktanteil von 4,0 Prozent hagelte es neue Bestwerte. Auch die Zielgruppe legte mit 0,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,1 Prozent nochmals zu.