So gut wie nie: «Marie Brand» holt über 9 Millionen Zuschauer

Zum Ende des letzten Jahres lief es schon gut für die Krimi-Reihe «Marie Brand», doch gestern stellte der Krimi im Zweiten einen neuen Rekord auf.

Kriminalfilme im Zweiten laufen natürlich grundsätzlich äußert selten schlecht und es ist damit zu rechnen, dass sich viele Zuschauer für das öffentlich-rechtliche Programm entscheiden. Dass es jedoch, wie im Fall, gestern gleich 9,03 Millionen sind, ist durchaus beachtlich. Diese grandiose Zuschauerzahl in der Mittwochs-Primetime spiegelte sich in einem sagenhaften Marktanteil von 30,3 Prozent wider. Dass das Format bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren mit 0,67 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 9,5 Prozent hinter einige andere TV-Angebote am gestrigen Tag fiel, interessiert bei über 9 Millionen Zuschauern wahrlich niemanden.Doch der Erfolg von «Marie Brand» steht am gestrigen Tag nicht allein. Das große Interesse an der Krimi-Reihe zur Primetime sorgte dafür, dass das im Anschluss laufendekurzerhand noch 6,06 Millionen Zuschauer registrieren konnte. Das ist zwar kein neuer Rekord, wie bei der Krimi-Reihe, jedoch lässt es eine Konkurrenz-Show mehr als hinter sich. Dieum 20 Uhr holte sich im direkten News-Format-Vergleich "nur" 5,14 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Beim ZDF-News-Format reichte es zu 23,4 Prozent.Ganz besiegen ließ sich das Erste mit der «Tagesschau» jedoch nicht, denn mit 1,17 Millionen jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren schlug man beim Ersten nicht nur die beiden erwähnten ZDF-Formate, sondern bis auf ein RTL-Format auch sämtliche private Konkurrenz. Einzigsicherte sich mit 1,31 Millionen Zielgruppen-Zuschauern eine höheres Interesse.